Aunque no nos guste y pataleemos, no podemos obtener todo lo que deseamos. Los demás no siempre hacen nuestra voluntad. En pocas palabras, el mundo no está hecho para satisfacer nuestras necesidades, expectativas y deseos.

“La estructura básica de la frustración es la colisión de un deseo contra una realidad inquebrantable”

Séneca

Muy pronto en la infancia descubrimos el choque de nuestros deseos contra la realidad, al que en su tiempo hizo referencia el filósofo romano Séneca. Nuestros padres no nos compran todos los juguetes anhelados. Además de estudiar en la escuela, debemos hacer tarea en casa, lo cual nos impide dar rienda suelta a nuestro deseo de jugar o, simplemente, no hacer nada. Como debemos balancear nuestra dieta, en lugar de deleitarnos con hot dogs, helado o palomitas de maíz, nos obligan a comer verduras, que no siempre son de nuestro agrado.

Después de la niñez, podemos pasarnos toda la vida tratando de aceptar la desilusión de no obtener todo lo deseado: la pareja ideal, el trabajo soñado, la vida planeada.

Hay quienes se resisten a aceptar que no tienen control total en la satisfacción de sus apetencias. Toda su vida albergan el deseo de que la frustración, el tropiezo de sus expectativas contra la realidad, no llame a sus puertas. Se resisten a sufrir incomodidades: el retraso de una persona para una cita, las “insoportables” condiciones para dormir (demasiada luz o una almohada demasiado suave), la negativa por parte de un pariente para prestar dinero. Y en el proceso padecen la frustración y con ella el enojo y la sensación de injusticia.

“La ira es el camino más rápido hacia la locura”

Séneca

El enojo surge de la oposición a la realidad. Hacemos berrinches, gritamos, rompemos cosas, nos provocamos alteraciones en la presión arterial y problemas gástricos. El coraje resulta de una idea irracional: “El mundo debe adaptarse a mí”. Así, cuando nos cuesta encontrar un lugar en la calle para estacionarnos, llegamos tarde a una cita o no encontramos boletos para el cine, maldecimos, nos llenamos de rabia.

El problema es negarse a aceptar las incomodidades, las situaciones adversas y los retos como integrantes de nuestra existencia que estarán presentes constantemente. ¿Cuál es la solución? Modificar nuestro razonamiento, estar conscientes de que algunos de estos inconvenientes no son sólo probables, sino que con seguridad ocurrirán.

“Todo lo puede esperar el hombre mientras vive”

Séneca

La sensación de injusticia también germina en la oposición a la realidad, de toparnos con obstáculos para la satisfacción de nuestros deseos. Entonces decimos o pensamos: “Es terrible que haya gente mala”, “Es insoportable que yo no sea del agrado de todos”, “¿Por qué me traicionó mi amigo?”.

Sabemos bien que aun cuando uno actúa de manera correcta, hay personas que nos traicionan o nos hacen daño. Vivimos en un mundo que no es totalmente justo. Ser conscientes de que la injusticia forma parte de la vida, nos ayuda a estar preparados para todo. Así, lo inesperado ya no nos tomará por sorpresa y será más fácil de superar o sobrellevar, pues reaccionamos con mayor aceptación de la realidad. Estar preparados para todo significa no esperar demasiado. “A grandes expectativas, grandes desilusiones”, reza el dicho. A veces ayuda esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor.

"Las dificultades hacen que la mente se fortalezca, como el trabajo lo hace con el cuerpo"

Séneca

Recordar que no siempre vamos a conseguir lo anhelado, que los demás no están en este mundo para actuar de acuerdo con nuestros deseos, que el mundo no fue creado para satisfacernos y que no controlamos del todo nuestro entorno, nos puede evitar una gran cantidad de frustración, estrés, ira y sufrimiento

