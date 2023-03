El otro día Karen Dianne, fundadora de Iniciativas Feministas, preguntó en su Facebook si había celebridades mexicanas que se asumieran feministas.

Y pues sí, una que otra: Carmen Aristegui, Las Reinas Chulas, Regina Orozco. Pero en una onda más pop y más famosisisisísima, pues no. No hay una Beyoncé, una Scarlett Johansson, una Miley Cyrus, una Emma Watson, una Madonna, una Lena Dunham, una Rihanna... ni siquiera una Taylor Swift. Nadie que jale así cabrón. Nadie que pudiera estar en el mitin de la próxima marcha feminista. NADIEEEEE.

:(

Su publicación me despertó la curiosidad, así que pasé estos días guguleando a las cantantes y actrices más famosas de México junto con las palabras “feminista” y “feminismo”. De muchas no obtuve ningún resultado, así que ni las menciono. Pero a continuación enumero de las que sí encontré alguna declaración relacionada con el tema. Algunas me rompieron el corazón, otras me hicieron el día. Están todas mezcladas, no las ordené bajo ningún criterio. Ahí les voy:

Paulina Rubio

Según esta nota de El Universal del año 2000, Paulina se describe como feminista. Así, específicamente: “Independiente, feminista y muy caliente, ¡porque soy una latina!”.

Hay que reconocer que está muy adelantada a su tiempo, porque hace 17 años casi nadie se atrevía a usar la palabra.

Sin embargo, en este video de 2005, subido a YouTube bajo el título “Discurso feminista”, dice algunas de las tonterías clásicas que nada más confunden a la gente sobre qué es el feminismo, como que “las mujeres somos mejores que los hombres”.

Ay Pau. Pues no. Las mujeres no somos mejores que los hombres, y ninguna feminista piensa eso. Está chido que uses el término, pero no a lo güey.

Ely Guerra

Yo pensaba que Ely Guerra iba a tener una postura chida al respecto, pero híjole híjole híjole HÍJOLEEEEEEEEE con la femidecepción.

En una nota de Proceso del 97 dice “Yo no le agarro el trasero a un chavo que va por la calle. A mí me lo han querido agarrar muchas veces. Pero no hablo de feminismo, porque al igual repruebo el machismo. Me gusta estar protegida por un hombre”.

📷

En 2001, dijo a Reforma: "Tengo una pareja que me gusta cuidar, una casa que mantengo limpia y no me molesta tener labores domésticas. Es una manera de vivir y de estar en armonía con mi entorno, es el tiempo que le dedico indirectamente a mi pareja, ésa es la manera de expresarle cuánto lo quiero. (...) Yo soy 'pro-vieja' y defensora de mujeres que tuvieron que dejar sus carreras para ser amas de casa, esas mujeres no tuvieron otra opción, pero ahora nosotras, como generaciones nuevas, tenemos la opción de dedicarnos a lo que nos gusta, pero también de fomentar la armonía entre la familia, pero también es responsabilidad de los hombres y hay que inculcarles ese lado femenino para que estemos en empatía y podamos desarrollar una sociedad en la que todos trabajemos tanto en nuestras metas profesionales como en nuestra casa".

No, a ver, Ely: TÚ tienes la opción. Pero hay millones de mujeres que no tienen de otra por un chingo de factores. Hay que aprender a ver más allá de nuestras burbujas felices.

El año pasado, dijo a La Jornada: “No soy feminista, soy femenina. No me interesa ocupar el lugar del hombre en el plano laboral ni en el momento creativo. Me encanta ser mujer, y me encanta cuando tengo un cabrón enfrente; que sea el cabrón. Me choca cuando los hombres se olvidan de esa parte. No discuto la cuestión de género, pero defiendo que somos mujeres y que somos diferentes”.

BERGA

📷

Julieta Venegas

En esa misma nota de Proceso del 97, a Julieta le preguntan si cree que hay machismo en el rock, a lo que responde una cosa muy obtusa donde ningunea al feminismo:

“No es mi caso. Existe en ellos esa actitud hacia la música y de repente sí caen en temas comunes; pero no es que sean machistas, son otras limitaciones. Mi poeta favorita es Rosario Castellanos y no soy feminista, para nada, estamos en un momento que no se trata de tomar el feminismo como una defensa. Me desenvuelvo como mujer y hago las cosas como se me ocurre hacerlas, no tengo que demostrar que soy igual que ellos. Las mujeres jamás hemos sido iguales a los hombres, esa idea es de la prehistoria feminista. Lo que va a crear un balance es que las mujeres puedan expresar lo suyo, que ellas mismas se lo permitan, hagan sus propios arreglos, etcétera”.

Hay que tomar en cuenta que esto fue hace VEINTE AÑOS.

Luego, en 98, un medio todo chafa que se llama Tu Vox publicó esta declaración:

"Con respecto a la liberación femenina... me alegra bastante que haya tenido que vivir el proceso... porque no me considera feminista, pero porque no he tenido que vivir esa lucha. Y digo esto porque muchas mujeres, otras, si tuvieron que sufrirlo antes. En la actualidad ya no hay tanto cuestionamiento acerca de si vas a poder o no hacer determinadas cosas que antes eran de y exclusivamente para hombres. Afortunadamente tengo mi propia personalidad y acepto mi lado femenino, pero igual me gusta hacer cosas, no sé, capaz que hace veinte años no me hubiera podido quedar en la música. En la política como ustedes saben ya hay más espacio para nosotras y aunque hay un patriarcado muy marcado, eso no quiere decir que dentro de unos cuantos años no podamos estar al frente dirigiendo un país como México, por ejemplo".

Pues qué crees, Julieta de 1998: no.

📷

Bueno, pero el discurso de Venegas ha cambiado.

En 2010, en 20minutos.es le preguntaron que si se consideraba feminista, a lo que contestó: “La palabra feminista ha cambiado. Aún hay muchos problemas que las mujeres no hemos superado. Yo vengo de un país muy machista. En el fondo creo que el mundo entero sigue siéndolo. Aun así, creo que hemos avanzado mucho, pero en muchos aspectos seguimos siendo ciudadanas de segunda clase”.

O sea: sí, pero no lo voy a decir tal cual porque “es algo muy controversial”.

Más adelante, en 2015 dijo para El País: “Puede que no agitemos esa bandera pero somos feministas en lo cotidiano. Ejercemos nuestra creatividad, nada que ver con las divas habituales en las disqueras, que son sumisas a pesar de que hagan videos supuestamente provocadores”.

También en 2015, declaró a El tiempo: “Lamentablemente, todas las mujeres latinoamericanas tenemos una desventaja muy grande, y es la proyección dentro de la sociedad; nos siguen viendo como un poco menos. Yo sé que decir esto se asume como una cosa feminista, y sí, quizás las mujeres debamos ahora ser más feministas en el siglo XXI. Es así la vida, y nos corresponde defendernos y cuidarnos. Es indispensable que salgan a la luz las historias de estas mujeres, que se sepan para que entendamos que este posmodernismo del que hablamos no es cierto”,

Ahí vamos Julieta, ya casi lo puedes decir, no tengas miedo, vamos, ¡te necesitamoooos!

Ese mismo año, en cooperativa.cl le preguntaron que si se consideraba feminista. Su respuesta:

“Pues mira, soy mujer, soy independiente, vivo en el siglo XXI, así que sí. Pero yo creo que cualquier mujer que no quepa en una descripción tradicional o conservadora es feminista, quiera decirlo de esa manera o no. Las mujeres hemos cambiado mucho, ya no se nos acomoda en un lugar. Ya no hay un papel qué cumplir. Nos toca ser lo que deseamos ser y eso ya no cabe en un patrón. En ese sentido, yo creo que todos somos feministas”.

En eldiario.es, en 2016, en una entrevista le dijeron “A ti nunca te ha dado miedo la palabra feminismo” (claramente el entrevistador ni guguleó mucho). Ella respondió:

“Es raro lo de tener miedo a una palabra. Yo creo que todas las mujeres somos de una manera u otra feministas, incluso los hombres, más que nada porque nuestra visión de las relaciones ha cambiado. Si hablas de hace 30 ó 40 años, una mujer tenía mucho más establecido lo que tenía que hacer, la sociedad la veía de una manera, el camino natural era tener hijos... Ya no existe eso, las mujeres ya no tenemos un paradigma, vamos buscando lo que queremos ser. Es complejo ser mujer, hay muchas que queremos tener hijos y tener carrera, tener relaciones... yo me nombro entre ellas. Hay un montón de cosas que hay que balancear. Y como sociedad todavía hay muchas cosas que están mal acomodadas. En México sigue habiendo todo el tiempo un montón de feminicidios, no ganamos lo mismo que los hombres, si una mujer se embaraza, laboralmente tiene problemas... Como sociedad todavía no está incluida de manera equitativa la mujer”.

Muy bien, pero no te justifiques, dilo, SOY FEMINISTAAAAA, ¡sin pena!

Dulce María

En esta nota (en portugués) la citan diciendo que no es feminista. La traduje con Google:

“No soy una feminista. Creo plenamente en los derechos de la mujer, la fuerza que tenemos, en la fuerza de las mujeres, pero no creo que se puede reemplazar los roles masculinos y femeninos. No es de extrañar que somos hombres y mujeres cada uno tiene su papel en la vida”.

📷

Alejandra Guzmán

De mi adorada Ale Guzmán no encontré ninguna declaración, pero en los 90 fue un ícono feminista para las niñas que no queríamos seguir las reglas absurdas que nos imponían. Me cae muy bien y tiene rolas increíbles, sobre todo para el karaoke.

Más o menos sobre el tema, en 2010 le dijo a Pati Peñaloza para Gatopardo (no encontré el link, tengo la revista impresa):

"Yo estaba en el desdén hacia los hombres a los 20 años. Pero ahora que tengo 40, como que está saliendo una Alejandra que ya no quiere estar sola. Decir: ‘quiero amar y necesito esto’, siendo que durante mucho tiempo no necesité de nadie. Siempre me he bastado a mí misma. Pero tampoco quiero estar sola de aquí a que muera. Y menos viendo el ejemplo de mi familia, en la cual todas las mujeres somos tan fuertes, que nos quedamos solas. Es algo muy duro".

Luego:

"Pues no les gusta que la mujer tenga más éxito que el hombre, sino que seamos un poquito menos que ellos. Aunque tampoco me gusta traer a un perrito fiel a mi lado, todo quietecito. Eso les quita hombría… Sé que en la vida he llevado esa bandera de mujer que todo lo puede, pero eso tiene un precio. A muchos hombres, eso les da pánico. No me imagino todas las cosas que han de pensar de mí. Quisiera saber cómo me ve una persona 'normal'. Yo digo que también soy normal, pero no veo que los demás me vean así".

📷

María José

Resulta que esta mujer tiene una canción que los medios y los tuiteros calificaron despectivamente como “feminista”. Se llama “Las que se ponen bien la falda”. En esta nota de Radio Fórmula, habla al respecto:

"[Los hombres] me han dicho que soy feminazi, que mi canción feminista, que porque si pido respeto nos vestimos como prostitutas en el video... el Twitter es un medio muy cobarde".

Luego, ese respetable medio llamado VENTANEANDO tiene un encabezado que dice “María José niega ser feminista”. Lo que ella en realidad dice en el video es que su canción nada más es para divertirse y que aaaay nooooo o seaaaaa no va a ir a hacer activismo en Reforma noooooo. Ni siquiera menciona “the F word”. Pero bueno, se entiende que pues no, que ella está bien alineadita y bienportada con el MALVAAAADO SISTEEEEMA PATRIARCAAAAAL.

Natalia Lafourcade

De ella no encontré ninguna declaración, pero dio un concierto a favor del aborto legal y seguro en Estados Unidos. Aquí la nota: clic.

Lila Downs

Hace tiempo la entrevisté y le pregunté del tema. Respondió que deberíamos perderle miedo a la palabra, pero nada más. Luego, en esta nota de El Universal dice: “Todas las mujeres que trabajamos somos hijas del feminismo. En realidad muchas de las libertades que gozamos las mujeres las debemos a las luchas de las feministas radicales. Particularmente me identifico con muchas actitudes de la ideología feminista. Coincido con las ideas de Rosario Castellanos. Creo en la libertad sexual de la mujer”.

📷

Carla Morrison

En enero de 2016, según esta nota de Reforma, dijo que no era feminista. Chaaaaaale Carla.

"No es por sonar feminista, porque no lo soy, pero creo que las mujeres, en algún punto, van a ser las líderes del planeta. No porque el hombre lo sea, pero siento que estamos en una sociedad que nos prohíbe hacer cosas. Y creo que, día a día, las mujeres prueban que son capaces de tomar decisiones serias, fuertes y frías. Creo que es bueno estar demostrando esto".

Tsssss.

Pero luego, en abril, el Vive Latino se empalmó con la marcha del #24A. Al respecto, dijo en conferencia de prensa que le hubiera gustado ir a protestar a la calle, que qué lástima que se le juntó el arroz con el mango (o sea, no lo expresó así, pero es la idea). Según esta nota de Chilango, también dijo:

“El feminismo es ser mujeres y apoyarnos. [...] No me gusta que el país sea así. Aunque en redes sociales la gente y hasta las mismas mujeres y es triste porque no se dan cuenta de que nos tenemos que unir como mujeres. [...] Muchos hombres están a favor del feminismo y es tener los mismos valores, no es ser más morra, es que seamos iguales; estoy a favor de que se nos trate con respeto y no solo en la industria de la música, sino en la vida normal".

Vientos.

Luego, en septiembre, le preguntaron en notodo.com si se sentía un ícono feminista. Dijo:

“Un poco sí. Pero no me siento feminazi: creo que las mujeres y los hombres somos iguales, y evito la venganza y la competencia entre los géneros, sino que busco la igualdad. Pero sí me gusta mucho celebrar la mujer porque durante mucho tiempo se nos ha reprimido y no se nos ha valorado. Además, en mi caso pertenezco a muchas minorías: la manera en que me veo, que me expreso en mis canciones… Son cosas muy normales pero a su vez suponen un ejercicio de rebeldía porque no hay muchos que lo hagan. Pero no me gustaría estar compitiendo entre mujeres o entre mujeres y hombres porque el mensaje que das al final se contamina; y el poder de la palabra es súper fuerte, y al final puedes construir un mensaje negativo en algunas personas. No me declararía como ‘la líder de las feministas’ pero sí considero que soy feminista”.

Bien por asumirte feminista, mal por seguir alimentando el mito de que existen “feminazis”. Como sea, eres una chingona y le has contestado poca madre a tus haters.

📷

Lynda

Esta chava desapareció abruptamente de la vida pública hace QUINCE AÑOS. Pero como “Gira que gira” era mi placer culpable en la pubertad, decidí buscar sus declaraciones sobre feminismo.

En su página de fans vienen varias notas. En ésta, de 2001 pero que no trae crédito, dice que prefiere ser valiente que feminista. “El feminismo muchas veces no se utiliza de forma adecuada, pues en algunas ocasiones nosotras caemos en la explotación. [...] Se trata simplemente de encontrar el equilibrio en las relaciones personales y amorosas, de que ya no haya diferencias entre el hombre y la mujer, sino igualdad porque todos, finalmente, somos seres humanos. Todos tenemos las mismas aptitudes, capacidades, un cerebro y un corazón para salir adelante, así que no se trata de ser hombre o mujer, sino de encontrar un equilibrio e igualdad".

¡¿PUES TÚ QUÉ CREES QUE ES EL FEMINISMO?! Le vamos a dar chance porque en aquel entonces no había Wikipedia ni internet ni electricidad ni libros ni rueda ni fuego ni agricultura ni pulgares oponibles.

En una entrevista a El Norte, también de 2001, le preguntan sobre feminismo y dice: “Mucha gente va a confundirse y creerá que voy a declarar la guerra a los hombres, pero no, pues también sé que muchos ven el amor de forma diferente y respetan a la mujer, creo en la buena voluntad de los hombres, pero estoy en contra de los estereotipos de la sociedad que educa a la mujer para que sea frágil y cariñosa con su hombre aunque éste le ponga el cuerno”.

#NotAllMen pero luego declaraciones chidas.

En ésta de 2003 con Reforma, no le rehuye a la palabra cuando le preguntan sobre “el papel social de la mujer” y del feminismo:

“Mira, para mi es muy importante no sólo divertir a la gente con mi música, sino dejar un mensaje. Sería irresponsable de mi parte subir al escenario y creer que con cantar y divertir a la gente ya hice mi trabajo. Para mí es muy importante involucrarme con la sociedad, por eso en este disco trato de hablar de la mujer, que sigue siendo un objeto de colección para estar en la casa, en la cama; por eso me involucro con Lazos, con Greenpeace. Mucha gente dice que es por marketing, pero al final yo tengo mi conciencia bien tranquila”.

Yo creo que Lynda ahora se asumiría feminista. Si vuelve a hacer gira de nostalgia con 500 fechas en el Auditorio Nacional, que cuente conmigo.

📷

Belinda

En 2010 se declaró feminista en una entrevista con Quién (retomada por People, no encuentro la nota original). La explicación, sin embargo, está un poco rara.

“Soy feminista y antes de ir al concierto de un hombre prefiero mil veces ir al de una mujer y si no alimentara el cerebro, no podría estar diciendo esto”.

No entendí.

En 2016 dio una respuesta con más sentido a la revista Veintitantos (tampoco encuentro la fuente original, pero aquí está una de las notas que la retoman).

“No es por nada, pero hay muchísimos hombres que poseen la mitad del talento que yo tengo y son número uno solo porque son hombres. [...] A una mujer le exigen el doble: que esté guapa, que cante en vivo, que tenga buena imagen… Pero a ellos no se les exige tanto. Por eso me considero feminista, me gusta ayudar y ver a las mujeres triunfar”.

Belinda, eres una chida.

📷

Salma Hayek

Según esta nota de People de 2014, declaró que no es feminista.

“No soy una feminista. Si los hombres estuvieran pasando por las cosas que están pasando las mujeres hoy, estaría peleando por ellos con la misma pasión. Creo en la igualdad”.

📷

Pero se ve que le llovieron las críticas y se puso a leer, porque en 2015 salió con que siempre sí era feminista cuando la entrevistaron para The Guardian.

“Soy feminista porque amo a las mujeres y estoy lista para pelear por ellas. Soy feminista porque estoy orgullosa de ser mujer, y me apasiona hacer del mundo un lugar mejor para las mujeres. Soy feminista porque un montón de mujeres asombrosas me han hecho la mujer que soy ahora. Mujeres me inspiran todos los días, como amigas y colegas.

“La presión hacia las mujeres hoy en día es una locura. Tienes que ser mucho mejor que tus colegas hombres para intentar tener el mismo salario que ellos. Y todavía tienes que ser una buena esposa y madre. Y ahora además tienes que ser flaca, y te tienes que ver de 20 cuando tienes 40. Tenemos que detener estas expectativas disparatadas”.

📷

Ana Colchero

Yo juraba que Ana Colchero, que tiró el hábito de la actuación para hacerse escritora, iba a declararse feminista. No sólo no lo hace, sino que en este post de su blog personal, de 2015, podemos comprobar que tiene ideas que perfectamente podrían aparecer uno de los sitios supremacistas blancos alt-right de los amigos de Trump.

📷

(Y pues tal para cual: acá un texto mega male tears de Enrique Serna titulado “Hembrismo”, de 2002 en Letras Libres. Tiene una segunda parte donde dice que las lesbianas se pasan de lanza porque usan el feminismo para adueñarse de todas las vaginas, WTF).

Ana Claudia Talancón

En 2003, dijo a El Universal que “...eso nos da mucha energía mucha energía femenina, que aunque no soy feminista demuestra que hombres y mujeres somos iguales”.

Luego, según esta nota sobre su personaje en Arráncame la vida en EcoDiario.es, dijo "Catalina es más una humanista que feminista, ella no buscaba ser más que ningún hombre, sólo ser igual".

Eso fue en 2008. Ana, tú eres chida, espero que ya hayas leído por lo menos la entrada de Wikipedia sobre feminismo.

Karla Souza

En 2013 declaró ser “cero feminista” en Excélsior. “Quiero hacer las cosas bien y que a las mujeres no sólo se les vea como un mero objeto. Soy cero feminista, pero ese tipo de cosas sí me molestan. Soy muy necia y siempre lucho por lo que quiero”.

Sin embargo, cuatro años después, acaba de de decir esto, según una nota de Efe:

“Creo que es muy importante quitarle el estigma negativo que tiene la palabra feminismo, justamente en la cultura latina que podría ser bastante machista todavía. Me tomo la responsabilidad muy en serio de poder lograr que la oportunidad llegue al igual a la mujer que al hombre y que todos podamos crecer a la par”.

¡ESA ES MI KARLA! ¡Sí se puedeeeee! Ahora nomás no aceptes papeles en películas que hacen apología de la violación.

📷

Susana Zabaleta

Ella es de las que toda la vida se han asumido feministas. Muy por encimita, pero en esta nota de 2000 en El Universal usa la palabra como si nada. Dice: “Para una feminista como yo, lo más difícil del personaje fue adaptarme al carácter de Dulcinea”.

Y en esta nota de 2007 en El Siglo de Torreón también lo dice con todas sus letras. Le preguntan “¿Susana Zabaleta se considera femenina o feminista?” y ella responde:

“Las dos cosas, femenina y feminista, no se puede ser mujer y no ser feminista... mucha gente piensa que no habría por qué serlo pero todavía nos falta mucho por hacer y en qué avanzar en el ambiente. Estamos tratando de darnos a respetar, todavía falta mucho respeto”.

<3

Tessa Ia

Aparte de ser una gran actriz, esta chava no tiene miedo de declararse feminista. Soy faaaaaan.

Esto dice en entrevista con i-D cuando le preguntan cuál es su lucha.

“Hasta hace poco tiempo me daba mucho miedo decirme feminista porque no sabía suficiente del tema, no entendía muy bien qué significaba, así que he estado leyendo mucho y estudiando. Ahora soy evidentemente feminista. No le respondo a la gente en Internet, pero me enoja mucho ver opiniones que resultan de la ignorancia. Como el dude que hizo su video antifeminista, preguntando dónde está el vagón de hombres en el metro y dices "¿es en serio? ¿Cuántas mujeres te acosan a ti sexualmente en el metro diario?" Creo que se ha confundido mucho el término feminazi simplemente porque dicen "ay está de moda" y es mucho más fácil hablar mal de algo que no conoces”.

📷

Yuya

Aunque no es actriz ni cantante, sí es REQUETEPINCHEFAMOSA. No encontré ninguna declaración que incluyera explícitamente la palabra feminismo, pero el año pasado la nombraron embajadora de cambio en la ONU e hizo este video donde habla de igualdad de género con peras y manzanas.

***

Y YA.

Fiuf.

No quiero volver a gugulear nada en una semana.

Bueno. Este ejercicio me sirvió para darme cuenta de que por más que en Estados Unidos y otros países el feminismo ya sea un tema completamente mainstream, en México seguimos atrasadísimos. El término sigue dando pánico y las famosas o no saben qué es o no se atreven a abrazar la causa porque uy no sea que los fans las trolleen uuuuy. (Spoiler: las van a trollear de todos modos).

Pero pues ya estuvo, ¿no? No puede ser que Beyoncé ponga unas letrotas gigantes en el escenario que dicen FEMINIST y que aquí sigamos con el “Ni michismi ni fiminismi: igüilismi”. Es vergonzoso. Si yo ya guguleé todas estas notas periodísticas, ustedes pueden gugulear “Qué es feminismo”, güey, aunque sea.

Porfisisis.