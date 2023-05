Casos como el de Andrea Noel[1] y Daphne en Veracruz[2] no sólo nos gritan el grave problema de la violencia sexual y de género que aún existe en el país sino dejan al desnudo el grave estado en el que se encuentran las instituciones encargadas de investigar, resolver y contener este tipo de violencia.

Sabemos que en México, las autoridades conocen muy poco sobre los delitos que suceden; para empezar, en 2014, último año para el que existe información, sólo se inició una averiguación previa en 7 de cada 100 delitos estimados[3]; además, la información que las autoridades y medios de comunicación utilizan para medir los avances y retrocesos[4] todavía tiene muchos problemas de registro; también, esa es la información que sirve para distribuir recursos económicos a través de subsidios como Fortaseg o Pronapred o para realizar “diagnósticos[5]” y políticas públicas.

Si lo anterior no fuera suficiente, esta información no permite conocer las características de las víctimas, de los posibles victimarios o de las condiciones geográficas o temporales —calles, colonias, días de la semana, horas del día, etc— de cada delito. Debe escandalizarnos que la mayoría de las políticas públicas de prevención y reducción no cuenten con diagnósticos clave que partan de información que permita responder las preguntas básicas sobre cuáles son los perfiles de las víctimas de los victimarios.

Casos mediatices de violencia sexual como el de Andrea Noel y Daphne y eventos como la marcha del 24 de abril contra la violencia de género nos hace preguntarnos ¿la autoridad realmente sabe qué esta pasando? ¿existe información suficiente sobre en dónde, cómo y por qué están sucediendo los delitos violentos de género? ¿cuál es el perfil de las víctimas? ¿qué tipo de prevención se debe utilizar?

Dado todavía que falta mucho en este país para poder contar con sistemas de información sobre los delitos para que la gente pueda estar mejor informada y más capaz de protegerse, y para comenzar a entender cuáles son las tasas sobre violación y otros delitos sexuales—ya que no siquiera existe información que nos diga cuáles son los “otros delitos sexuales”— decidí por comenzar con la información del SENSPS para revisar la tendencia.

Grande fue la sorpresa al notar que la tendencia muestra un sistemático descenso de las averiguaciones previas por los delitos de violación y otros sexuales desde 2012 que no se logra explicar por la acción policial o por alguna política pública. Dado que el comportamiento criminal no es aleatorio y en particular los delitos sexuales no parecen depender directamente de cuestiones como la economía o las oportunidades laborales que podrían cambiar en el tiempo, todo cambio positivo o negativo debe poderse explicar a partir de acciones muy puntuales de la autoridad.

Al menos que esté equivocado, no recuerdo y no logré identificar en los planes federales acciones especificas que expliquen ese descenso sistemático. Es muy probable que, entonces, esta baja pueda explicarse por otros factores. Uno de ellos puede ser el aumento en la desconfianza de las víctimas en las autoridades y por lo tanto un descenso importante en el número de denuncias. Otra explicación podría ser que algunas autoridades han cambiado su procesos o metodología lo cual provoca que salgan del registro algunos casos. Finalmente, existe la posibilidad de que otras autoridades abiertamente traten de evitar el registro de delitos para aparentar un buen trabajo, mediante la disuasión de las víctimas para que no denuncien, o de plano no registrando la estadística.

Cualquiera de las posibles razones anteriores, nos hablan de la negación del problema por parte de las autoridades. Es claro que tratar de presumir descensos en los delitos, en particular de violencia de género, sin poder demostrar con acciones, diagnósticos y políticas publicas evaluables sólo genera más problemas y nos aleja de la solución del problema. Es urgente y fundamental que las autoridades de lose res órdenes de gobierno entienda que la estadística delictiva sirve para diagnosticar y diseñar políticas públicas y por lo tanto debe ser lo más cercana a la realidad para poder. Exigimos a las autoridades que dejen de utilizar la información delictiva para demostrar falsos éxitos.

Ahora, pensar que es un problema nacional sería ingenuo. Para ello analizamos las tendencias de ambos delitos en todos los estados del país. Resaltan nueve que tienen descensos abruptos e inexplicables. Los más preocupantes son Quintana Roo que pasó de tener un promedio de 12 averiguaciones previas por cuatrimestre entre el 2000 a 2015 una tasa de 5 en el primer cuatrimestre de 2016 de manera inexplicable. Jalisco, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México tuvieron cambios abruptos que sólo pueden explicar con cambios en la medición. Veracruz, la Ciudad de México y Colima han disminuido el registro de estos delitos constantemente a partir de 2011.

No queremos un falso descenso en las cifras, exigimos que existan registros estadísticos que sirvan para poder diagnósticas el problema y atenderlo. De nada nos sirve que muestren descensos si las mujeres siguen siendo víctimas en las calles y no se sienten más seguras.

Si algo podemos afirmar a partir de la información que existe, es que la autoridad no quiere ver el problema.

Leonel Fernández Novelo

Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil

@leoxnv @ObsNalCiudadano

[1] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/10/1079889

[2] http://www.animalpolitico.com/2016/03/10-claves-para-entender-el-caso-de-daphne-la-menor-violada-en-veracruz/

[3] De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2015 de INEGI

[4] El total de averiguaciones previas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de la información generada por las procuradurías y fiscalías de los estados.

[5] Que muchas veces sólo son un compendio de datos que no están relacionados entre sí, y que no sirven para demostrar cuáles son las posibles causas y correlativos del delito en los estados y municipios.