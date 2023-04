En los últimos treinta años, México ha registrado un aumento de delitos graves y de sus índices de corrupción, lo cual ha afectado la confianza que tenemos en las instituciones y nuestra percepción de seguridad en el territorio. Además, la impunidad es el cinturón o la cobija que acoge la problemática. Y, a pesar que la situación se ha hecho cada vez más compleja, nos hemos quedado cortos en las propuestas de políticas públicas eficaces para prevenir, combatir y controlar los ilícitos. La cultura de la legalidad puede ser una herramienta útil; siempre y cuando se impulse desde sociedad civil y gobierno. En Italia tenemos un ejemplo exitoso.

Leoluca Orlando ha explicado su experiencia de cómo Palermo, a través del desarrollo y arraigo de una cultura de la legalidad logró junto a la población disminuir la violencia y crimen que se había extendido en la región, debido a la intromisión de la mafia en casi todos los aspectos de la cotidianeidad. “Las palabras no comunican nada”, ni impactaran nada, en tanto no tengan un significado en nuestras experiencias cotidianas, por ello Leoluca explicó (en una visita a la Ciudad de México el 24 de septiembre de 2003) cómo un cumulo de experiencias, vivencias y prácticas (que después se convirtieron en exitosas) generan un proceso de cambio de una cultura, “y esto ocurre a través de pequeñas historias cotidianas, a través de los pequeños y, al mismo tiempo, grandes empeños cotidianos”. [1] Esto ocurrió en Palermo:

Cuando la mafia y la política asesinaron al juez Giovanni Falconi, a su esposa y a tres escoltas. Pocas semanas después asesinaron a Paolo Porzelino y a cinco hombres de su escolta. Estos hombres eran buenos, su muerte hizo que la gente dijera ‘¡basta!’. Las mujeres, los niños, los ancianos, los jóvenes, todos llenaron la plaza para protestar, para decir ‘¡no a la corrupción!’, para gritar su rotundo ‘¡no!’ a la mafia. En ese momento de gran fuerza popular, en el periódico más importante de Sicilia apareció escrito: ‘Leoluca Orlando es el próximo’. Cuando algunas mujeres de Palermo leyeron ese artículo, fueron a ver al jefe de la policía para darle una lista con el nombre de sus hijos y le dijeron: “nuestros hijos están listos para viajar en el auto blindado de Leoluca Orlando”. Por supuesto que ningún niño estuvo dentro de mi coche, ni mi mujer, ni mis hijos, pero estaba claro que aquellas mujeres entendieron que la mafia puede matar a una persona, a diez, a cien, pero no puede contra todas las mujeres y todos los niños. Esas mujeres llevaron la lista con el nombre de sus hijos al periódico más vendido en Sicilia, publicaron el nombre y la dirección de todos esos niños. Ése fue un modo estremecedor de decirme que no estaba solo; la mafia le tenía más miedo a las mujeres y a los niños, que al ejército y a la policía. Una prueba es que el jefe principal de la Cosa Nostra, Ofto Riga, había reunido a todos los cabecillas de la mafia para consumar un plan; tras haber mandado matar a Giovanni Falconi y a Paolo Porzelino, había planeado matar a Leoluca Orlando. En esa reunión, la mayoría de los jefes de la mafia dijeron “no, sería muy peligroso para nosotros matar a Leoluca Orlando”. Le mostraron el periódico con la lista de los niños, diciéndole “no podemos estar contra las mujeres y los niños de Palermo”.[2]

El ejemplo arriba mencionado, es solo una de las prácticas con un amplio significado para las vidas de la mafia, la población y las autoridades, que cambiaron la realidad en Palermo. Mientras que al inicio del mandato de Leoluca como alcalde ocurrían “entre 150 y 300 homicidios al año, todos vinculados con la mafia”; al dejar el cargo, se contabilizaban entre siete u ocho y, a pesar de que la ciudad de Palermo tiene un millón de habitantes, siete homicidios por año son muchos –afirmó Leoluca- “porque un solo homicidio es demasiado. Además, de esos siete homicidios, ninguno estaba vinculado con el narcotráfico ni con la mafia, eran homicidios ‘normales’ –discúlpenme el uso del adjetivo”.[3]

El trabajo en Palermo incluyó un proceso reflexivo sobre el actuar en todos los sectores de la sociedad, así como la creación de nuevas categorías que ayudaban a explicar ese actuar. Una de esas categorías es lo que él llamo legalidad identitaria, la cual se da cuando la ilegalidad está estrechamente vinculada a una identidad, a una sociedad en su conjunto. Bajo la lógica explicada, la delincuencia deja de ser el más grave problema, pues la “complicación es la criminalidad que usa una cultura para justificar el homicidio” y otros delitos.[4] La misma que en México considera poco importante el acatamiento de la norma.

En Palermo un modelo que cohesionó esta idea y pretendiendo dar el justo peso a cada uno de los actores (sociedad civil y gobierno) que son necesarios para cambiar las condiciones de seguridad, a través de entender el significado de las prácticas apegadas o no a la legalidad, fue el ‘carro siciliano’:

Se trata de un carro que tiene dos ruedas; una es la ‘legalidad’, que tiene a su cargo la ley, la justicia, la fiscalización. En tanto que la otra es la ‘cultura’, que se edifica en la escuela, en la iglesia, en los medios de información, en la sociedad civil. Ambas ruedas deben avanzar a la misma velocidad, porque si la rueda de la legalidad va más rápido que la de la cultura, el carro no avanza, en todo caso gira sobre su propio eje. Es decir, insistir sólo en la ley –en la policía– condena al carro a no avanzar, a girar sobre sí mismo. Entonces los ciudadanos pensarán que estaban mejor antes. Por otro lado, si sólo se mueve la rueda de la cultura, sin respeto por la ley, corremos el mismo riesgo, el de organizar un bellísimo concierto de música siciliana, o una gran muestra del mejor arte, en honor de un narcotraficante. Las dos ruedas deben caminar simultáneamente, la sociedad es especialmente sensible a la desarmonía cuando el criminal se ampara en la cultura para cometer un delito.[5]

El carro siciliano, o la carreta de las dos ruedas nos ayuda a comprender que si se busca combatir el fenómeno de la ilegalidad, que tiene sólo algunas raíces en la cultura, la policía y las autoridades de procuración y aplicación de la justicia son necesarias, pero no suficientes. “Un profesor de escuela, un periodista, un sacerdote, una mujer, un niño, un empresario, son más importantes que cien policías, porque a través de ellos es posible enviar el mensaje de que el respeto a la ley es ‘alegre y conveniente’.”[6] Ahí, la importancia de enraizar una cultura de la legalidad, pues en la medida en que se incluya y comprometa a un mayor número de personas y sectores de una población es en la medida en que será exitoso.

La importancia de lo ocurrido en Palermo, buscó en primer lugar enviar el mensaje de que cambiar es posible, después se pusieron en práctica acciones para que cada sector de la sociedad comprendiera su papel en el proceso y después se dio seguimiento a las prácticas exitosas y se invitó a más y más sectores a unirse a dicha iniciativa; lo que finalmente redundó en la disminución del poder de la mafia sobre los asuntos públicos de la ciudad y en las vidas de sus habitantes. El significado fue positivo, sin embargo, en México se tiene la creencia que la ilegalidad es más útil en nuestra vida diaria. Así lo ejemplifica Leoluca:

Para los mexicanos es importante avanzar,[…]El que no transa, no avanza […]No es un error avanzar, es un error violar el derecho de los otros en nombre de tan loable empresa. Es un derecho avanzar, tener honor, ser alemán o islámico; es un derecho estar orgulloso de ser corso. Pero no puedo usar esta lógica para violar los derechos humanos.[7]

La propuesta es poder socializar que cambiar las condiciones de ilegalidad, inseguridad a través de la convivencia en México es posible y en un segundo momento, el proceso de que las partes involucradas entiendan su papel a partir de lo que hacen en su vida cotidiana y la importancia de llevar a cabo procesos apegados a la ley en busca de fortalecer nuestro debilitado Estado de Derecho.

¿Estaremos preparados autoridades y sociedad civil para hacer avanzar nuestra rueda y cambiar las condiciones que permiten la ilegalidad en México?

Vania Pérez

Coordinadora Cultura de la Legalidad

@vaniadelbien @obsnalciudadano

[1] Orlando, Leoluca, op. cit., p. 149

[2] Ibídem., p. 150

[3] Ídem.

[4] Ibídem., p. 152

[5] Ibídem., pp. 15-153

[6] Ibídem., p. 153

[7] Ibídem., p. 155