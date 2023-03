Hace algunos años, tuvimos conocimiento de la detención de Édgar Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, un niño que a los 11 años se unió a un grupo del crimen organizado y que a los 14 años ya había degollado a por lo menos cuatro personas. Édgar fue sentenciado a pasar tres años en el Centro de Ejecución de Medidas Cautelares para Adolescentes (Cempla) de Morelos por los delitos de homicidio doloso, portación de arma de fuego, secuestro y delincuencia organizada. Recorres las calles de diversas ciudades de México con este caso a cuestas y con muchos más que dan cuenta de la participación de niños en actividades delincuenciales y, de pronto en una barda ubicada en Sinaloa, encuentras la siguiente inscripción: “Prefiero morir joven y rico, que viejo y jodido…como mi papá”. Hace muchos años hubiera causado extrañeza leer este tipo de enunciados y notas informativas que dan cuenta de la participación de jóvenes en el ejercicio de la violencia y en la comisión de delitos. No obstante, actualmente para ninguno de nosotros es una novedad que esto esté sucediendo no solo en México sino en el resto de América Latina.

Este es un fenómeno que ha sido ampliamente abordado desde diversas disciplinas, pero esto no significa que conozcamos a profundidad las causas que han orillado a los jóvenes a participar en estas actividades, ni tampoco la condición actual de la juventud. Un claro ejemplo de esta visión parcial que subsiste puede apreciarse en que aún hay quienes ubican a los jóvenes como el problema per se y no se identifica que se trata de algo mucho mayor vinculado con las fallas de las instituciones sociales y con determinadas características del entorno en que se desarrollan. En relación con este último factor, es fundamental ubicar la violencia en ciertas comunidades o territorios y su normalización, la cual ha dado como resultado una ruptura importante del tejido social. Además que se suele perder de vista que en estos contextos, los jóvenes no solo llegan a ser los sujetos activos o victimarios sino también las víctimas.

Respecto a este fenómeno, vale la pena retomar el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que se hace referencia a la configuración de “delitos aspiracionales” entre los jóvenes como resultado de la limitada movilidad social e intergeneracional[1] que existe en América Latina pese al crecimiento económico registrado. Asimismo se refiere que aunque existen dichas limitaciones se ha ampliado la demanda de determinados bienes de consumo como productos electrónicos, automóviles, entre otros; al grado que “Su adquisición suele considerarse como la principal vía de integración social, mientras que no poseerlos se interpreta como una forma de exclusión […] la capacidad de consumir se convierte en un factor clave en la percepción sobre la condición social”.[2]

Esto último es de suma relevancia pues la experiencia que tienen los jóvenes, en el caso de México, da cuenta que ya no basta contar con determinado grado de estudios o formación para tener cierto ingreso y posición económica que les posibilitaría la adquisición de determinados bienes de consumo como sucedía hace algunos años. Por esta razón, se han generado otro tipo de incentivos para formar parte de grupos delincuenciales para obtener un ingreso económico mayor que les permitiría franjear los límites de la movilidad social e intergeneracional. En relación con ello, solo habría que tener presente el sueldo que puede llegar a tener un halcón de algún grupo delictivo que puede ser de $8 800 hasta de $15 200[3] y contrastarlo con el salario mínimo en nuestro país.

¿En qué posición se encuentra México respecto al resto de países de América Latina en esta materia? Si recuperamos las tasas por cada 100 mil jóvenes de 17 años o menos detenidos en prisiones, instituciones penales o correccionales que ha dado a conocer la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); se observa que solo se cuenta con esta información de ocho países de la región durante 2013: Jamaica, Trinidad y Tobago, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Colombia y Paraguay. Si solo consideramos dichos datos se aprecia que nuestro país reporta la cuarta tasa más alta por cada 100 mil jóvenes de 17 años o menos detenidos en prisiones, instituciones penales o correccionales que fue de 26.1 en 2013. Esto como resultado de que se ubicó en niveles inferiores a los registrados en Panamá, Trinidad y Tobago y Jamaica. Aunado a ello, si se consideran únicamente los valores absolutos e históricos de este indicador se puede señalar que de 2006 a 2013 fueron detenidos cerca de 60 000 jóvenes de 17 años o menos en prisiones, instituciones penales o correccionales; esto sin tomar en cuenta los registros de 2008 para los cuales no hay información.

Si bien esta es solo una aproximación superficial a la participación de menores de edad en el ejercicio de la violencia que no da cuenta del peso específico que tiene en la crisis de seguridad que enfrenta México; es un hecho que una de las claves para atender esta problemática es no ubicar a los jóvenes como el enemigo o como los responsables. Al contrario, estamos hablando de que ellos representan solo un pequeño engranaje de la maquinaria que ha detonado la violencia y que no solo ha sido construida por los grupos delincuenciales sino por las instituciones y la sociedad misma. Simplemente si consideramos solo los límites de las movilidad social e intergeneracional es evidente que la juventud percibe una ausencia de proyecto colectivo que les permita desarrollarse como lo desean.

En este sentido, me parece pertinente retomar lo mencionado por Rossana Reguillo en … “Las violencia que protagonizan los jóvenes, ya como víctimas o como victimarios, deben ser calibradas en el contexto de los proyectos sociopolíticos y los modelos económicos contemporáneos. Ellas […] se proyectan sobre un imaginario social al que parece faltarle proyecto colectivo, sobre una sociedad atemorizada por las señales constantes de la ruptura del orden conocido y el declive acelerado de las instituciones, perseguida por la pobreza y la ausencia de orden inteligible”[4]. Si continuamos con esa visión parcial de lo que está sucediendo con los jóvenes no solo nos estamos perdiendo de un aproximación analítica fundamental en torno a la violencia juvenil sino de los propios procesos que están originando la crisis de seguridad en la cual nos encontramos en México. Por lo tanto, ello significaría continuar repitiendo sistemáticamente los factores que han determinado la reproducción de la violencia y la delincuencia, los factores que han dado lugar a que algunos adolescentes prefieran morir jóvenes y ricos.

[1] En el caso de las limitaciones de la movilidad intergeneracional estas tienen que ver con que el origen económico y social de los padres continúan determinando el futuro de los jóvenes.

[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 disponible en: http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf

[3] Redacción. “Templarios’ ganan desde 8 mil hasta 100 mil pesos, “depende de lo que hagan los muchachos”” en Aristegui Noticias disponible en: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/templarios-ganan-desde-8-mil-hasta-100-mil-pesos-depende-lo-que-hagan-los-muchachos/

[4] Rossana Reguillo. “Las múltiples fronteras de la violencia: jóvenes latinoamericanos entre la precarización y el desencanto” disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2781567.pdf