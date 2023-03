En un ejercicio para enriquecer informativamente las estadísticas de los niveles de inseguridad en la ciudad de Chihuahua, el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua optó por identificar la zona geográfica donde residen imputados. Este nuevo enfoque dio pauta a un análisis con una perspectiva diferente al menos desde el punto de vista estadístico.

Es común que se considere el lugar donde se cometen los delitos, sin embargo, estos análisis deben reforzarse con el estudio del entorno donde residen los sujetos en conflicto con la ley y con ello obtener conclusiones afines a los motivos ambientales que impulsan la delincuencia.

No necesariamente el lugar de comisión de un delito tiene relación con el sitio donde se planeó originalmente, es decir el entorno donde se gestó. En este sentido, las medidas de prevención deben ser absolutamente diferentes para cada uno de los dos puntos de interés. En el análisis de los hot spots o lugares de mayor incidencia delictiva, las medidas preventivas por lo regular van dirigidas a los blancos o víctimas potenciales. Sin embargo, al analizar las estadísticas de las principales colonias o sectores de donde provienen los delincuentes, es probable que las víctimas no sean el énfasis de la prevención, al menos no de manera exclusiva.

Al respecto, se debe indagar lo que sucede en los hogares donde crecen los delincuentes. En efecto, esta información se ha considerado desde el punto de vista criminológico, como parte de los estudios del entorno y los factores externos que forman un criminal. Sin embargo en la práctica no se ha enfatizado con puntualidad, ni obtenido el mejor provecho, a diferencia del estudio de la incidencia delictiva. Es decir, ubicar estos hogares, las colonias, sectores o comunidades, los tipos de delitos que se gestan y qué factores influyen para que los habitantes tengan una preferencia por delinquir y que criterios utilizan para elegir un delito y no otro.

Ronald Clarke y John Eck, al referirse a la teoría de patrones de Paul y Pat Brantigham, señalan que un delincuente actúa dentro de una zona conocida; tomando en cuenta tres factores, el camino al trabajo, al esparcimiento y a su hogar. Sin embargo, no actúa en un radio cercano a estos lugares estratégicos, particularmente su hogar, tomando en cuenta que podría ser reconocido; así mismo tampoco a una distancia muy lejana en donde se sienta inseguro al desconocer la zona para un escape exitoso.[i]

Entonces, es necesario considerar qué hay en el entorno cercano a donde habita el delincuente; identificar los lugares donde ellos se concentran, enlistar los factores que hacen de esa zona un lugar en el cual los jóvenes estén tentados a la comisión de actos antisociales o peor aún delictivos. Estas son algunas de las variables que se deben estudiar al implementar un programa de intervención.

📷

Este entorno donde crece el delincuente debe estudiarse en forma práctica, no sólo para la creación de teorías, sino para atender las causas, las carencias, el modo de vida, el nivel educativo, las costumbres; con la finalidad de identificar cuáles son los programas sociales que se deben implementar y cuál es la mejor forma de intervenir de manera focalizada.

Expertos en la materia nos dicen que si bien existen factores endógenos en la persona que la motivan a delinquir, de acuerdo con la teoría del aprendizaje social de Bandura, la principal motivación que tiene una persona para cometer un hecho delictivo deriva del aprendizaje en su medio y de manera importante durante la niñez. Un ambiente donde los padres se involucran en conductas antisociales se reflejará en mayor o menor medida en la conducta del menor, motivando poco a poco al mismo modo de vida.[ii]

Sin lugar a dudas los niños son el principal foco de atención, porque ellos son quienes tienen en su hogar el ejemplo a seguir. Por lo tanto se debe precisar qué observan los niños y jóvenes de sus padres en estas zonas. Cuáles son los principales factores que hay que atender para frenar la cultura delictiva y con base en qué comportamientos se debe operar.

Una de las principales fuentes de información para ubicar el lugar de residencia de los delincuentes, son las bases de datos de detenidos de las policías municipales, del ministerio público y más formalmente de imputados de los tribunales superiores de justicia. Esta información es de uso restringido y está protegida por el artículo sexto constitucional de tal forma que el acceso es limitado. De tal forma, que como organismos de la sociedad civil, el acceso a los datos está regulado; como en el caso del observatorio de Chihuahua que funge como auxiliar de Sistema Estatal de Seguridad Pública mediante un acuerdo publicado en noviembre de 2012. Aun así, el acceso a la información no es total, no obstante sí se pueden realizar análisis por zonas y delitos sin tener plena ubicación de los domicilios, resguardando el derecho a la privacidad de las personas involucradas.

No obstante, se exhorta a las autoridades quienes cuentan con la información oficial de primera mano a estudiarla y compartir los resultados de sus investigaciones para que las instituciones y organizaciones interesadas en intervenir o apoyar, puedan dirigir sus esfuerzos en forma puntual y eficiente.

Este observatorio presentó los resultados de este ejercicio en el Atlas de Bienestar y Seguridad, edición 2015, donde mostró ambos enfoques para 61 cuadrantes en los que se dividió la ciudad, de esta forma el lector encuentra el análisis gráfico por sector y tiene la posibilidad de identificar las zonas de mayor interés en relación a la incidencia delictiva y a la vez también puede ubicar las zonas con mayor cantidad de residencias de imputados[iii].

María Verónica Montañez Mendoza

Observatorio Ciudadano de Prevención Seguridad y Justicia de Chihuahua

@verom50 @ObsNalCiudadano

[i] Clarke, Ronald V. y Eck, John E., 60 Pasos para ser un analista delictivo, México D.F, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008, p. 107

[ii] Bandura, A. y Walters, R. (1974). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Stanford, California. Alianza Editorial. pp. 26-27

[iii] Observatorio Ciudadano de Prevención Seguridad y Justicia de Chihuahua, Atlas de bienestar y seguridad, condiciones de vida y convivencia de los habitantes de la ciudad de Chihuahua. 2015.

URL= http://observatoriochihuahua.org/noticias/?cat=22