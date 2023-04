La comparación descendente es la comparación con otros en peores circunstancias o situaciones, y está relacionada con la autoestima. Compararse contra otros menos afortunados, puede ser beneficioso para la autoestima y para la propia autoevaluación.

En días pasados se publicó un estudio del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2015[i], realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. en dónde Torreón (Zona Metropolitana de la Laguna: Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) abandonó dicho ranking, que dicho sea de paso en ese mismo estudio pero del año 2013 fue considerada la 5ta. región más violenta del mundo con 94.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, colocándola en los reflectores internacionales según la metodología utilizada en el estudio y que las autoridades rechazaban y desacreditaban ya que distaba mucho de la realidad.

Hoy la noticia parece llenarse de regodeo y de una valoración positiva de las acertadas acciones de los tres niveles de gobierno quienes están a cargo de regresar la seguridad y la paz a la región lagunera, sin embargo, las comparaciones con las ciudades más violentas del mundo pueden influir significativamente de forma positiva.

Si nos comparamos con las ciudades más pacíficas del mundo, puede traer consigo una pérdida de autoestima sobre todo si las diferencias no son favorables. ¿Podemos afirmar que las autoridades se siguen empeñando en utilizar en sus discursos las comparaciones descendientes para mantener elevada la autoestima?, quizá valdría la pena entonces dejar de compararse con los peores para poder aspirar a los mejores puestos en estos temas tan sentidos como lo son seguridad y justicia.

En el Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. gracias al monitoreo constante y permanente de los delitos de alto impacto hemos reconocido avances significativos en el número de denuncias de delitos de alto impacto en los últimos tres años en la Laguna, pero es importante dimensionar contra qué nos estamos comparando.

Si se aplicara nuevamente la teoría de la comparación descendente, el 2012 ha sido el año con más homicidios dolosos registrados en la región, alcanzando más de mil víctimas, y si lo comparamos con las víctimas de ese mismo delito pero del año 2015 donde se registraron menos de doscientas víctimas, entonces tenemos reducciones de hasta un 80%, cifras que elevan el autoestima. En cambio si aplicamos la teoría inversa de la comparación ascendente y logramos compararnos por ejemplo con el año 2005 donde no se registraron siquiera más de sesenta víctimas de homicidio doloso, entonces podemos decir que hoy estamos cuatro veces por arriba del nivel de homicidios de hace diez años.

Tal vez resulte injusto para algunos, compararse con períodos tan largos como hace diez años, por esa razón consideramos oportuno elaborar un ranking de las ciudades mexicanas de más de 300 mil habitantes con más homicidios dolosos en el año 2015 (Tabla 1), de acuerdo a información oficial disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a diciembre de 2015.

Tabla 1. Averiguaciones previas de homicidio doloso 2015. Lugar Municipio # AP 1 Acapulco 902 2 Tijuana 612 3 Culiacán 403 4 Ecatepec 299 5 Ciudad Juárez 269 6 Guadalajara 193 7 Iztapalapa 181 8 La Laguna 175 9 León 154 10 Gustavo A. Madero 146





La Laguna ocupa el 8º lugar en este ranking con la mayor cantidad de averiguaciones previas por homicidio doloso, lugar nada decoroso ya que para esta administración dicho delito es el único indicador que mide los avances en materia de seguridad.

Salir del ranking de las ciudades más violentas del mundo no significa que la ciudad haya dejado de ser insegura, hay mucha distancia entre estos conceptos. Para hablar de inseguridad y violencia no sólo debe considerarse el homicidio doloso, si no otros delitos que afectan al patrimonio de las familias, y que también abonan en deteriorar la percepción y la confianza en las autoridades.

En otro ejercicio donde dejamos estas mismas diez ciudades del país con la mayor cantidad de homicidios dolosos y analizamos la cantidad de denuncias de robo con violencia en cada una de ellas (Tabla 2) nos sorprenderá que la Laguna figura en los primeros lugares, algo que también pudiera considerarse injusto ya que los primeros puestos tienen más habitantes y como tasa por cada 100 mil habitantes seguramente empeoraría su calificación. ¿Qué lectura podemos hacer entonces si Acapulco, la cuarta ciudad más violenta del mundo, la de más homicidios dolosos en el país puede tener menos denuncias de robos con violencia que la Laguna? ¿Cómo explicamos eso?

Tabla 2. Averiguaciones previas de robo con violencia 2015. Lugar Municipio # Denuncias 1 Ecatepec 8,222 2 Iztapalapa 5,283 3 Tijuana 3,716 4 Gustavo A. Madero 3,584 5 La Laguna 2,433 6 Guadalajara 2,253 7 Acapulco 1,998 8 Culiacán 1,790 9 León 1,354 10 Ciudad Juárez 643





Ya se ha hablado de la teoría de la comparación descendente, sus ventajas y desventajas; pero consideramos importante que las autoridades locales cambien la forma de medirse con las regiones más afectadas, más vulnerables, más violentas y se puedan hacer comparaciones ascendentes con otras regiones que sólo proporcionan motivación, esperanza e inspiración para conseguir un objetivo. ¿Qué hace Mérida o Aguascalientes para contabilizar menos de 30 homicidios dolosos en todo el 2015? ¿Qué pasa en San Luis Potosí que registró solamente 261 denuncias de robos con violencia en todo el año?

La competitividad que resulta de la comparación ascendente resulta más favorable en este caso, la única norma es llegar a lo más alto, ser más competitivos y mejorar las autoevaluaciones como reto para las autoridades locales.

Esta propuesta obliga a mejorar la comunicación entre gobierno y sociedad civil, hablar el mismo idioma, a hacer públicos sus estándares, sus objetivos y los comparativos ascendentes. El peor problema que tenemos es que sólo escuchamos para responder y no escuchamos para entender, replicando la frase de Eduardo Sojo “que las críticas se deben asumir como asesoría gratuita y los reclamos como solicitudes de servicio”.





Marco A. Zamarripa

Director del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C.

@ObsNalCiudadano @CCILAGUNAAC @zamarripa_marco

