¿Qué es lo que realmente vemos cuando vemos un uniforme? Desde muchos siglos atrás la historia registra que los grupos militares se uniformaban en su atuendo, basta pensar en la idea del ejército romano de la antigüedad que prácticamente todos tenemos en la memoria en función de los libros escolares, el cine y algunas otras fuentes de referencia. El uniforme es identidad, reconocimiento entre los iguales y por lo tanto también diferencia contra el contrario. El uniforme es también representación de fuerza, orden y estructura jerárquica. Los uniformes militares igualmente pretenden ser símbolo de orgullo y distinción. Esa es la idea, que el encontrarte con un uniforme te haga percibir esa anhelada tranquilidad basada en una estructura que garantiza una convivencia pacífica entre los habitantes de un territorio dado.

Hoy los uniformes no nos dan tranquilidad, pero deberían.

Hoy el estar uniformado en las calles representa un riesgo, te convierte en blanco para una estructura (desafortunadamente) organizada, jerárquica, con evidentes manifestaciones de fuerza y capacidad de combate, pero no uniformada, con una clara intención de no ser identificados –a diferencia de los uniformados- para ningún fin.

El caso de la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, que en estos días ocupa los titulares de muchos medios de comunicación mueve conciencias y detona cuestionamientos. Algunas decenas de uniformados fueron detenidos porque se sospechó de su participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que transitaban por la ciudad. Días después, se liberaron órdenes de aprehensión para algunos otros uniformados. Las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad en donde estos jóvenes aparecen están siendo intervenidos por uniformados. Guardando las debidas proporciones, son los mismos términos que hemos escuchado una y otra vez para Ayotzinapa.

Siete de ellos han sido despojados de sus uniformes y cumplirán, al parecer, una larga pena. Esto confirma la participación activa de quienes deberían brindarnos seguridad en un hecho delictivo. Pero aún con las detenciones, las víctimas siguen sin aparecer[1].

¿Qué es lo que realmente vemos cuando vemos un uniforme? Si le hiciéramos esta pregunta hoy a los familiares de las víctimas, las respuestas sin duda serían terribles, muy probablemente encontraríamos manifestaciones de impotencia y frustración. ¿Cómo se revierte un desprestigio de tal naturaleza para lo que simbolizan los uniformes que debieron haber garantizado el estado de tranquilidad? Uniformados persiguiendo uniformados… Es como esa orden castrense de romper filas, acto seguido, las columnas ordenadas se convierten en caos en tan solo unos instantes.

Así, inmersos en este desconcierto, otros varios miles de uniformados se han calzado las botas y diariamente han vuelto a salir a las calles. Parece ser justo mencionarlo. Han salido a recibir improperios, a ser señalados, algunas veces denigrados y cada vez más exigidos, a una extraña batalla permanente contra una delincuencia organizada y desuniformada. En el caso de Tierra Blanca, siete de ellos han sido consignados ¿y los demás? Nuestra memoria de corto plazo nos escandaliza mientras los titulares nos lo recuerdan, las redes sociales se inundan del tema, las protestas aparecen hasta que por la fuerza de la costumbre (de unos cuantos días) se van disolviendo hasta el siguiente caso, nuevos encabezados en los periódicos, nuevos titulares en los noticieros, nuevas fotografías en los timelines…

Vale la pena detenerse a pensarlo. Al parecer tenemos mucho por replantearnos y aún más por hacer.

Mientras no se localicen a las víctimas, se identifique a los responsables y se establezcan todas las condiciones necesarias para que no vuelva a suceder, la percepción generalizada sobre la inseguridad no mejorará.

Es necesario atender el entorno de las víctimas, sus familias y sus círculos de relación, de Tierra Blanca, de Ayotzinapa y de cada escenario en donde la credibilidad en las instituciones se resquebraja. No por las instituciones en sí mismas, sino porque un grupo de personas con tantos sentimientos contenidos terminará por estallar con los vecinos, con la colonia contraria, con el barrio de enfrente. En gran medida, la operación de las corporaciones de seguridad se sigue concentrando en los hechos delictivos y no en sus efectos colaterales.

Debe revertirse el desprestigio, construir modelos de certeza que se reflejen en uniformes confiables, que nos ayuden a encontrar ese estado de paz que tanto añoramos. El prestigio, como la confianza, se ganan con acciones diarias… no pueden adquirirse de ninguna otra forma.

Es tal vez la gran comunidad la que provoca que el camino a resolver el gran problema de la inseguridad vaya más lento de lo que esperamos ¿cuánto hemos ganado protestando? ¿bloqueando calles? ¿cuánto mejora nuestra situación por cada queja, por cada post, por cada insulto, por cada meme? ¿cuánto hemos logrado descalificando y deteriorando la imagen de “nuestros” uniformes? Ha sido un amplio canal de desahogo, seguramente necesario. Es el efecto de muchas causas contenidas.

Si han delinquido, que asuman todas las consecuencias de sus actos. Si en su actuar han desprestigiado a los uniformes que portaban, que su castigo sea de tal forma ejemplar que dignifique sus colores, no que los desvirtúe.

¿Qué es lo que necesitamos ver cuando vemos un uniforme? La tranquilidad de no necesitar los servicios que representa.

Iván Alejandro López Hernández

Observatorio Ciudadano del Centro de Veracruz

@occver @ObsNalCiudadano

[1] Según la información oficial publicada hasta el día 20 de enero de 2016.