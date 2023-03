📷

La expresión Estado de Derecho se ha usado hasta el cansancio. En las siguientes frases el lector puede sustituir dicha expresión como un comodín:

Para crecer México necesita fortalecer su _____.

Uno de los obstáculos principales a los que México se enfrenta es la consolidación del _____.

La falta de _____ muestra el deterioro creciente de la clase política.

Todas las anteriores.

Dichas afirmaciones no son erróneas, pero la expresión ha perdido significado o bien, parece entrañar demasiadas ideas o limitarse a la idea de justicia criminal. Recordemos que este término tiene dos acepciones muy concretas. La primera indica que un Estado existe en función de leyes y la segunda acepción se refiere a la observancia o cumplimiento de las leyes por la sociedad. El significado más importante en términos prácticos es el segundo. Sin duda, existen discusiones profusas en torno a la definición, acepciones, características de este término, pero no es el objetivo de este artículo ahondar en ellas.

La observancia de las leyes requiere que el Estado proteja los derechos de los individuos de tal suerte que estos puedan desempeñar sus actividades cotidianas bajo el marco provisto por las leyes y que en caso de conflicto, se velará por la protección de tales derechos. Desde la perspectiva económica, la existencia de un Estado de Derecho sólido reduce los costos de transacción para los agentes por lo que permite que un mayor número de transacciones se realice en beneficio de la sociedad. Este será el resultado si el marco legal opera bajo condiciones de libertad e igualdad, es decir, si está basado en libertades políticas, económicas y sociales y si es aplicable a todos como mínimo.

Sin embargo, el cumplimiento universal de las leyes de todas las materias es irrealizable tanto por la dificultad de garantizar al cien por ciento que cada ordenamiento se cumpla (requeriría un gobierno de gran dimensión y por ende, un gasto enorme) o porque los agentes pueden presentar incentivos diferentes que se contrapongan a las normas. Por ejemplo, problemas como la evasión fiscal reflejan ambas aristas. Por un lado, los recursos necesarios para monitorear y supervisar que cada contribuyente pague serían muy elevados sino ilimitados y los evasores no cumplirán con sus obligaciones fiscales pues los beneficios de hacerlo son menores a los costos. De igual forma, se puede pensar en el reglamento de tránsito recién aprobado en el Distrito Federal. En este sentido, no se trata de una cuestión de obediencia simplista como se ha querido visualizar.

La teoría económica parte de que los individuos pueden no adherirse a las instituciones formales como leyes o reglamentos. Manuel Sánchez[1] (2006), subgobernador del Banco de México, identifica que la delincuencia y la corrupción son las dos manifestaciones más evidentes de la carencia de un Estado de Derecho fuerte. Para todos es conocido que en México estas manifestaciones son muy frecuentes pero no son las únicas. Prácticas monopólicas anticompetitivas, discriminación a grupos vulnerables, incumplimiento de la ley laboral, entre otras muestran que el Estado de Derecho va más allá del ámbito criminal y de la corrupción. Incluso, el diseño de las normas puede incidir en qué tanto se pueden cumplir, pero también se debe considerar que el exceso de reglas puede inhibir el desarrollo de actividades productivas o fomentar actividades ilícitas.

Bajo esta perspectiva, se reconoce que los agentes modifican su comportamiento ante distintos incentivos, expectativas y los riesgos asociados a estos. De manera agregada, resulta evidente que México se encuentra atorado en un equilibrio con “poco” Estado de Derecho. En este sentido, suponga que la decisión racional y privada de un individuo de cumplir con un conjunto de leyes dado tiene forma de S de tal suerte que los beneficios que recibe un agente al tomar cierta decisión dependen positivamente de cuántos agentes adicionales se espera tomen una decisión similar. Suponga también que este nivel depende de los beneficios directos e indirectos de cumplir con la ley[2], los costos de observancia[3] y de las expectativas de los otros agentes[4].

Ilustración 1 Elaboración propia

En el diagrama anterior se muestran los múltiples equilibrios[5] que resultarían de una función con forma de S. Cabe destacar que la función crece a tasas crecientes y después a tasas decrecientes. Este comportamiento se podría explicar partiendo de que al inicio un individuo puede cumplir una cantidad positiva y arbitraria de normas sin importar las decisiones de los demás. Sin embargo, conforme más individuos cumplen con las regulaciones, los beneficios directos e indirectos derivados de la observancia de estas aumentan y por ende, aumenta drásticamente el nivel de cumplimiento de leyes. Una vez que se satura el cumplimiento de las normas o se agotan los beneficios netos, la tasa de crecimiento declina.

Se alcanza un equilibrio cuando la decisión esperada de otros agentes coincide con la decisión privada. En el diagrama se muestran 3 equilibrios posibles que resultarían del cruce de la función privada con la recta de 45 grados. En este contexto, los equilibrios A y C son estables, en tanto que el equilibrio B no lo es[6]. Sostengo que México se encuentra atrapado en un equilibrio como el A pues está caracterizado por niveles bajos de cumplimiento individual y colectivo de reglas. En otras palabras, si ordenáramos los equilibrios en términos del bienestar social, resulta evidente que el equilibrio más deseable es el C pues entraña un alto nivel de observancia de leyes, un equilibrio intermedio es el B aunque recordemos que es inestable y por último, el equilibrio A.

Las razones por las cuales México se encuentra en este equilibrio son diversas. Por un lado, hay que situar a México como una democracia joven que apenas está aprendiendo a vivir con nuevas instituciones. No obstante, cabe destacar que la dispersión del poder visible en las entidades federativas así como la influencia nociva de las instituciones previas (una suerte de dependencia de rumbo) han fomentado que el equilibrio A perdure al menos durante los últimos 20 años. Asimismo, Elizondo[7] (2009) comenta que previamente, la noción de Estado de Derecho como un conjunto de reglas que permea en la sociedad solo existía en una cantidad limitada de esferas por lo que no era posible esperar que la transición (y consolidación) democrática cambiará el statu quo de la noche a la mañana.

Por otro lado, el Dr. Roberto Ochoa[8] alguna vez comentó su “teoría del chingón” tras finalizar una mesa de discusión convocada por el ONC. Dicha teoría establece lo que parece ser una institución informal con bastante apego en una porción de los ciudadanos. Se trata de una institución informal pues alude a normas sociales, códigos de conducta y convenciones que no están dispuestas en algún ordenamiento, pero cuyo cumplimiento es frecuente. La teoría afirma que existe un grado de aprecio o admiración a quienes no cumplen con las normas. Un chingón es aquel que se pasa el alto sin ser sancionado, aquel que recibe devoluciones indebidas de impuestos del SAT, aquel que puede burlar la ley y jactarse de esta, aquel que puede desfalcar, sobornar, difamar, robar sin consecuencias.

Según Gaviria[9] (2001) un error frecuente al analizar el cambio institucional radica en ignorar las posibles interacciones entre las instituciones formales e informales. Cuando este tipo de institución (el aprecio hacia el chingón) interactúa con el marco legal y los niveles de monitoreo y sanción prevalentes, el único resultado posible es que el equilibrio A se perpetúe. Para salir de este, se requieren cambios fundamentales. No bastará con un oleaje de regulación tal como lo ha planteado el Congreso, tampoco será suficiente una campaña mediática costosa para alentar a los ciudadanos para que cumplan con la ley. Lo que se necesita es endurecer la aplicación de la ley[10] en todos los niveles y materias como señala Posner[11] (1997) pues pequeños cambios en esta variable durante un periodo sostenido pueden resultar en un mayor cumplimiento voluntario de normas. Restaría analizar la cantidad de recursos necesaria para salir del equilibrio A así como las posibles interacciones inesperadas de esta alternativa tomando en consideración el funcionamiento del sistema de justicia mexicano.

Entonces, ¿quién quiere un Estado de Derecho? Parece que no somos suficientes.

Manuel Alejandro Vélez Salas

Investigador del ONC

@VelezManuel @ObsNalCiudadano

[1] Sánchez, M. (2006). Economía mexicana para desencantados. México: Fondo de Cultura Económica

[2] Protección de derechos, facilidad de establecer contratos, certidumbre, entre otros.

[3] Pago de multas, impuestos, distorsiones, entre otros.

[4] Por ejemplo, en un mercado donde varias empresas compiten, una empresa que emprende prácticas monopólicas puede inducir a otras a hacer lo mismo. También si un funcionario público recibe un soborno puede inducir a sus compañeros a hacer lo propio. En materia delictiva, el precio de un robo en una región depende de que tantos ladrones haya en esta zona y ello a su vez, depende de que tan atractiva sea la zona.

[5] Este tipo de razonamientos se gestaron inicialmente para entender las fallas de coordinación empresariales que resultan de los planes de inversión reales versus los esperados.

[6] En términos simples, cuando la función privada corta por arriba la recta de 45 grados, el equilibrio es estable. En cambio, cuando corta por abajo el equilibrio es inestable.

[7] Elizondo Mayer-Serra, C. (2009). Perverse Equilibria: Unsuitable but Durable Institutions. En S. Levy, & M. Walton, No Growth Without Equity? Inequality, Interests, and Competition in Mexico (págs. 157-199). Washington: The International Bank for Reconstruction and Developtment y Palgrave Macmillan.

[8] Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

[9] Gaviria, A. (2001). Endogenous institutions: the importance of history. Lecturas de Economía No 54, 135-148

[10] Esto no significa endurecer sanciones tal como ha sido el caso en materia penal, y en específico, del secuestro. Tampoco implica que las sanciones tengan que ser corporales. Endurecer la aplicación de la ley indica que todos se puedan someter a estas.

[11] Posner, R.A. (1997). Social norms and the Law: An Economic Approach. American Economic Review, 87 (Papers and Proceedings: 365-369