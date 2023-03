📷

“En lo que se refiere a la violencia, “Guerrero es como las olas del mar, a veces pega de un lado y a veces pega de otro, hoy la atención está en la Tierra Caliente, ojalá mejore la situación, hay el propósito de fondo de que así sea””[1]. Este enunciado que fácilmente pudiera creerse que fue escrito por alguien interesado en la poesía y en la creación de figuras retóricas o literarias, fue una declaración realizada por el actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Por difícil que resulte creerlo, esta es la visión de la principal autoridad local que tiene la responsabilidad de atender, controlar y enfrentar los problemas de delincuencia y violencia en Guerrero; la entidad que ha mantenido la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de 2012 a 2015 .

Ante dichas circunstancias me gustaría afirmar que esta es la única ocasión en la que pareciera ha tratado de simplificar la falta de seguridad a un mero asunto de sol, mar y arena. No obstante, con el afán de promover el turismo en Acapulco, el gobernador de Guerrero ha realizado una serie de declaraciones en las cuales esto pareciera ser una constante, como se aprecia a continuación: “Hay asesinatos […] pero no cercanos a la costera”[2]; “Acapulco está bien, tiene sus problemas, Acapulco no está perfecto, pero está bien, a secas, se puede ir de vacaciones con toda la confianza”[3]; ““El secuestro ha disminuido de manera notable, y yo diría que en el caso de Acapulco, donde había varios casos, en este momento no tenemos reportado ni un solo secuestro y no tenemos problemas en las escuelas donde se ve al mar. Los problemas los tenemos donde no se ve el mar”[4].

Este tipo de aseveraciones pronunciadas con el objetivo de tranquilizar a toda aquella persona que tenga la intención de disfrutar algunos días en la playa; tienen un trasfondo en demasía preocupante. Esto se debe a que dan cuenta de la falta de conocimiento de la problemática de Guerrero, así como de una estrategia discursiva o narrativa que aparentemente tiene como fin hacer invisible la crisis de seguridad humana. Podría considerarse como un claro ejemplo de ello, la conferencia de prensa realizada el pasado 14 de diciembre de 2015 en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la cual el gobernador Astudillo Flores se limitó en dar a conocer cifras sobre la ocupación hotelera de Acapulco, en vender dicho municipio como un destino turístico paradisíaco y seguro, en el cual solo hay problemas en las colonias “donde no se ve el mar” y donde los homicidios están directamente relacionados “con gente que se dedica al delito”[5]. ¿Esto acaso significa que dichas colonias no importan, que dichas vidas perdidas no valen nada o que si el problema no se ve simplemente no existe? Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta debe dejarnos sumidos en una profunda preocupación sobre lo que puede llegar a suceder en dicha entidad…más años de violaciones a derechos humanos, de falta de seguridad humana y de impunidad crónica.

Justamente debido a este panorama, resulta pertinente presentar cuál es la situación en la que se encuentra no solo Acapulco sino el propio estado de Guerrero en cuanto a incidencia delictiva. Para ello me basaré en cifras oficiales de averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas por la Fiscalía General y no en fraseos poéticos o en figuras retóricas, ya que hay que tener plena certeza sobre las condiciones de seguridad que existen en la entidad, sin ignorar lo que sucede en aquellas áreas en “donde no se ve el mar” pues no se puede pretender que estos no existen si nos afectan a todos directa o indirectamente. Debido a ello, a continuación enlisto algunos aspectos que deben tenerse presentes sobre la situación por la que atraviesa la entidad:

La incidencia delictiva reportada por la Fiscalía General al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) subestima los niveles de delitos que se registran en la entidad, pues solo dan cuenta de los ilícitos denunciados y en los cuales se inició una carpeta de investigación.

En este sentido, es importante que al momento de observar e interpretar el comportamiento de las cifras oficiales reportadas al SESNSP, se consideren los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), puesto que se observa que Guerrero se ha mantenido como la entidad federativa con mayor cifra negra, es decir, como una de aquellas en las que se denuncian la menor cantidad de delitos en el país. Por ejemplo, en la ENVIPE 2015 se observa que en Guerrero se denunciaron aproximadamente 4 de cada 100 delitos durante 2014. Esto implica que hay una importante cantidad de ilícitos que no están siendo considerados en las cifras oficiales

📷

Fuente: Tabulados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el INEGI

Guerrero se ha mantenido como la entidad federativa con mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de 2012 a 2015. Al respecto, hay que señalar que dicha tasa fue de 63 homicidios dolosos durante 2014 y esta ha sido de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes de enero a noviembre de 2015

Como resultado de la violencia generada por los homicidios registrados de 2003 a 2013, en Guerrero se han perdido 1.2 años de esperanza de vida de la población. De este modo, Guerrero es la segunda entidad federativa con más pérdida de años de esperanza de vida colocándose tan solo detrás de Chihuahua[6].

A pesar de que Guerrero presenta uno de los niveles de ingreso per cápita más bajos, tan solo considerando los homicidios registrados de 2003 al 2013, la disposición marginal a pagar por reducciones de la violencia de un individuo de 18 años o más es de 67 mil pesos al año. Cabe destacar que de esta manera, Guerreo es la tercer entidad con mayor disposición a pagar ubicándose tan solo después de Chihuahua y Sinaloa.

Además si se suman las disposiciones marginales a pagar de las generaciones presentes y futuras (hasta 2030) en Guerrero, el valor social de las reducciones de la violencia equivale al 109% del PIB estatal[7].

Acapulco es el municipio con mayor tasa de homicidios doloso por cada 100 mil habitantes, puesto que durante 2014 registró una tasa de 70 homicidios y esta ha sido de 98 homicidios por cada 100 mil habitantes de enero a noviembre de 2015, lo cual da cuenta de un aumento de dicho ilícito en este municipio.

Sin embargo, este problema de seguridad no solo alcanza a este municipio sino que Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Chilapa de Álvarez, Zihuatanejo de Azueta, Taxco de Alarcón se encuentran entre los 50 municipios con mayor tasa de homicidios dolosos. Por lo tanto, estamos refiriéndonos a una problemática un tanto más generalizada en la entidad.

En los últimos años, Guerrero se ha mantenido como una de las cinco entidades con mayor tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes. Por ejemplo, si realizamos una comparativa de las tasas de secuestro registradas en el fuero común se puede apreciar que es la tercer entidad con mayor cantidad de casos por cada 100 mil habitantes de enero a noviembre de 2015, ubicándose tan solo después de Tamaulipas y Tabasco como se aprecia en la gráfica. Aunado a ello, hay que destacar que la tasa de Guerrero durante dicho periodo es 159% mayor que la registrada en el ámbito nacional.

📷

Fuente: Reporte sobre incidencia delictiva publicado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A partir de los valores absolutos de secuestros reportados en el fuero común se puede identificar que los municipios que registran mayor cantidad de este tipo de privaciones ilegales de la libertad de enero a noviembre de 2015 son Chilpancingo de los Bravo y Acapulco, con 19 y 11 casos respectivamente. Es importante señalar que estos índices no consideran aquellos secuestros que fueron atendidos por la federación o que no hayan sido denunciados.

Exclusivamente a partir de los aspectos enlistados del homicidio doloso y secuestro, es un hecho que la situación de Guerrero bajo ninguna circunstancia puede simplificarse a sol, mar y arena para incentivar el turismo en el estado. Al contrario, el hacerlo implica una minimización de la crisis que no solo afecta a la población del lugar sino que puede tener cierto impacto directo o indirecto en las decisiones que toman los turistas, aunque la incidencia de estos ilícitos no pueda apreciarse nítidamente desde la playa.

Es cierto que el gobernador Astudillo en ciertas ocasiones ha aceptado la grave situación de la entidad, aunque niegue o desconozca diversos acontecimientos como algunos hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas o los disparos efectuados contra el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala. También es cierto que ha reconocido que no se trata de un problema que se solucione de la noche a la mañana y en eso coincido plenamente, sin embargo, me parece sumamente complicado que pueda resolverse siquiera en mediano plazo si la principal autoridad local responsable de atender el problema solo trata de promocionar un lugar paradisíaco y seguro, ignorando la delincuencia y violencia porque se registra en “donde no se ve el mar”. En este sentido, creo que es conveniente aludir a la paradoja: si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie, ¿hace ruido, acaso se cayó el árbol?





Doria del Mar Vélez Salas

Directora de Investigación

Twitter: @Dorsvel @ObsNalCiudadano

[1] Hernández, Fernando, “Reconoce Astudillo que “la situación de violencia no para” en El Sol de Chilpancingo, URL= http://elsoldechilpancingo.mx/?p=5787

[2] Fuentes, Guadalupe, “A 55 días de gestión, Astudillo presume sol y mar, y olvida muertos, secuestros y extorsiones” en SinEmbargo, URL=http://www.sinembargo.mx/20-12-2015/1579927

[3] Redacción, “En Guerrero no nos gusta que nos ninguneen: Astudillo” en El Universal, URL= http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/12/22/en-guerrero-no-nos-gusta-que-nos-ninguneen-astudillo

[4] Fuentes, Guadalupe, Op.cit.

[5] Rincón, Sergio, “Guerrero en llamas, y el Gober Astudillo cita a l prensa en Segob para hablar de … turismo” en SinEmbargo, URL=http://www.sinembargo.mx/14-12-2015/1577450

[6] Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Homicidio: una mirada a la violencia en México, México, 2015, p.241, URL= http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ONC-HOMICIDIO-COMPLETO-baja.pdf

[7] ídem.