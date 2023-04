El pasado 25 de noviembre se recibió en la Cámara de Diputados el Dictamen aprobado por el Senado de la Ley Federal de Trasnparencia y Acceso a la Información Pública, sobre el particular, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia han objetado que este Dictamen se opone a lo dispuesto en la Ley General en varios aspectos. Organizaciones como Artículo 19, Fundar, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate señalan estos puntos que deberían ser subsanados por los Diputados:

No hay obligación de generar información: No se le faculta al INAI para que obligue al sujeto obligado a generar información cuando esta no exista.

El INAI no recibe facultades para desclasificar información sobre violaciones graves a derechos humanos: va en contra de lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones de Unidas.

Carencias en recursos de revisión en materia de seguridad nacional: En general, consideran que existe una falta de certeza en el tema, y aseguran le da manga ancha a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para no dar información por asuntos de seguridad nacional.

Y es el tema de seguridad nacional en relación con el derecho de información sobre el que haré algunas reflexiones en estas líneas.

Para empezar solo apuntar que el derecho a la información es un derecho humano reconocido como tal en el artículo 6º de la Constitución Política de nuestro país, por medio del cual cualquier persona, sin necesidad de justificación alguna, puede acceder a toda la información en posesión de autoridades y hasta de particulares que manejen recursos públicos. Sin embargo, este derecho encuentra límites que están perfilados en las leyes como información confidencial, la que concierne a personas identificadas o identificables, sin plazo de vencimiento, esto es la información confidencial no pierde tal carácter por el paso del tiempo, y está la información reservada, entendida a grandes rasgos como aquella información que de darse a conocer pudiera causar un perjuicio mayor que el de su publicidad, tal es el caso de procesos judiciales en curso, negociaciones internacionales, estabilidad de sistema financiero y aquella que pudea poner en riesgo la seguridad nacional y que está sujeta a plazos de vencimiento.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que se puede clasificar como reservada la información cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.[1]

En México, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3° define la seguridad nacional como “las acciones destinadas de manera inmediata a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”. En ese mismo artículo, la ley define algunos supuestos que quedan incluidos por el concepto de seguridad nacional: “preservación de la soberanía e independencia”; “mantenimiento del orden constitucional”; “defensa respecto a Otros Estados” y “la preservación de la democracia”.

La Ley General de Transparencia es congruente con los Principios de Johannesburgo[2] en el sentido de que, cuando se utiliza uno de los criterios establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para justificar una restricción a la divulgación de información en poder del Estado, corresponda al Estado la carga de probar que la restricción es compatible con las normas del sistema interamericano de derechos humanos. Para cumplir con esta responsabilidad, el gobierno debe demostrar que la información satisface una estricta prueba de tres partes:

1. La información debe estar relacionada con un objetivo legítimo establecido en la ley;

2. La divulgación debe amenazar con causar daño sustancial a la consecución de ese objetivo, y

3. El daño a dicho objetivo debe ser mayor que el interés público en disponer de la información.

En el cumplimiento del primer requisito de esta prueba, el objetivo sólo es legítimo si es compatible con la lista restringida de excepciones del artículo 13.2 de la Convención Americana. Además, los objetivos que se enumeren en la ley deben estar definidos con precisión y rigurosidad, tanto en su contenido como en su duración. Por ejemplo, la justificación para clasificar información con base a la seguridad nacional ya no debe tener validez cuando desaparece la amenaza. Todas las excepciones que enumere la ley deben estar basadas en el contenido y no en el tipo de documento que se solicita.

El tema que ha causado mucha polémica y debate es que tanto la Ley General, como el Proyecto de Ley Federal aprobado por los Senadores, prevén que, en casos en que se encuentre involucrada la “seguridad nacional”, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal puede recurrir una resolución del INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Situación que no estaba prevista en la legislación anterior y que expertos y activistas defensores del derecho a la informacíón han calificado como un retroceso, pues en la legislación anterior, las resoluciones del Instituto eran definitivas e inatacables para los sujetos obligados y, con esta nueva Ley, se rompe el principio de definitividad de las resoluciones del INAI, abriendo la puerta a la judicialización del derecho a la información.

En este punto, debemos señalar que la judicialización conlleva grandes inconvenientes, en primer lugar, es contradictorio de lo estipulado por la fracción IV del artículo 6º de la Carta Magna que refiere que “los mecanismos de acceso a la información y de revisión deberán sustentarse ante organismos especializados con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. En segundo lugar, una segunda instancia, dejará de lado ese efecto expedito deseado, ya que los procesos se extenderían de forma indeterminada, pues si bien la Ley establece plazos para la presentación y admisión del recurso ante la Suprema Corte, no los establece para la resolución del caso.

Pues bien, la utilización de este recurso no se hizo esperar, pues el pasado 24 de septiembre la Suprema Corte admitió a trmámite el recurso interpuesto por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, mediante el cual impugna una resolución del INAI que ordenaba la entrega de información relacionada con los itinerarios y planes de vuelo de la flota área del Estado Mayor Presidencial, pues el Consejero consideró que la entrega de información relacionda con origen, destino, horas de salida y de llegada, incrementa la vulnerabilidad de las aeronaves, y consecuentemente, la seguridad del Presidente de la República, así como de los servidores públicos.

Ahora toca esperar la resolución del recurso ante la Corte cuya admisión tampoco estuvo exenta de polémica, pues se considera que ese recurso no estaba previsto en la Ley Federal sobre Transparencia y que la Ley General no resultaba aplicable al caso. Nos guste o no, la Corte admitió el recurso y su fallo será, ahora si, definitivo e inatacable.





Mariana Cendejas

Directora de vinculación del Observatorio Nacional Ciudadano

@MarianaCendejas @ObsNalCiudadano

[1] Los Principios de Johannesburgo definen los intereses legítimos de la seguridad nacional, estableciendo:

(a) Toda restricción que se intenta justificar por motivos de seguridad nacional no es legítima, a menos que su auténtico propósito y resultado demostrable sea para proteger la existencia de una nación o su integridad territorial frente al uso o amenaza de fuerza, o a su capacidad de respuesta al uso o amenaza de fuerza, ya sea de parte de una fuerza externa, como una amenaza militar, o una fuerza interna, como la incitación a un derrocamiento violento del gobierno.

(b) En particular, toda restricción que se intenta justificar por motivos de seguridad nacional no es legítima si su auténtico propósito o resultado demostrable es para proteger intereses que no son los de la seguridad nacional como, por ejemplo, para proteger a un gobierno frente a un aprieto o a la revelación de malos manejos; ocultar información acerca del funcionamiento de sus instituciones públicas; establecer con firmeza una ideología particular; o para suprimir el malestar en la industria.

[2] Los Principios de Johannesburgo son una serie de principios voluntarios redactados por una comisión de expertos internacionales sobre derechos humanos y leyes sobre medios de difusión y han sido invocados con frecuencia por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (véase, por ejemplo, Resolución 2002/48 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 58° Período de Sesiones, E/CN.4/RES/2002/48).