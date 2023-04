Del total de delitos ocurridos en Michoacán en más del 90% no se inició una averiguación previa ya sea porque no se denunciaron o porque no procedieron las denuncias (ENVIPE 2013 y 2014), del resto de procesos en los que se abrió una carpeta de investigación, por lo menos en los casos de homicidio parece ser que sus estadísticas presentan ciertas irregularidades tales como eliminaciones de averiguaciones previas sin aparentes explicaciones o grandes porcentajes de homicidios sin datos acerca de su modalidad de ocurrencia, estos fueron algunos de los hallazgos que se encontraron en el estudio “Incidencia de los delitos de alto impacto en México, 2014”[1] elaborado por el ONC y presentado hace un par de meses.

De acuerdo a los resultados del reporte anual con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2013 a 2014, Michoacán tuvo una disminución en sus averiguaciones previas por el delito de homicidio culposo de 3.12% y un aumento no significativo en los homicidio dolosos de 0.22%, estos cambios posicionaron a la entidad como la 5ª con más averiguaciones previas por homicidio doloso y la 3ª con más averiguaciones por homicidio culposo. Al quitar el factor poblacional se puede observar que Michoacán sigue siendo la entidad con la mayor tasa de averiguaciones previas de homicidio culposo en México y la 6ª en tasa de homicidios dolosos.

La evolución de los homicidios en México y Michoacán, han presentado un ligero descenso en fechas recientes, no obstante las tasas de homicidios en Michoacán (culposo + doloso) han sido mayores a la nacional desde 2006 hasta llegar a un nivel 90.11% mayor al reportado en todo el país durante 2014. Esto muestra el grave problema que enfrenta la entidad al compararla con el resto de las entidades y que las políticas de seguridad implementadas por las autoridades no han tenido los resultados esperados.

No obstante la tendencia en las averiguaciones previas por homicidio no son el único problema en Michoacán ya que como fue expuesto en el estudio del ONC, esta entidad fue una de las que realizó grandes modificaciones a sus datos al eliminar del primer semestre de 2014, 125 homicidios culposos y 34 homicidios dolosos sin dar mayor explicación del porqué borraron estas averiguaciones, además de que al hacer un análisis más profundo se mostró que estos cambios no fueron resultado de reclasificaciones de los delitos, quedando la duda de lo que ocurrió con las víctimas de estos homicidios o el cómo fue que se abrió una averiguación previa por homicidio sin estar seguros de tener a una víctima; por lo que continuamos esperando la respuesta de las autoridades encargadas de generar las estadísticas delictivas que puedan aclarar estas dudas.

Sin embargo los problemas con las estadísticas de homicidio en Michoacán no se limitan a las extrañas modificaciones que han realizado, ya que como el reporte anual señala, del total de averiguaciones presentadas en los ministerios públicos de la entidad en el 98.9% los homicidios culposos y en el 41.92% de los homicidios dolosos no se tienen datos de la modalidad de ocurrencia, estos hechos implican dos graves problemas: por un lado podría indicarnos que no se sabe el medio por el cual se privó de la vida a una persona, lo que representa fallas en las investigaciones y mayores dificultades para dar con los responsables de los hechos; y por otro lado estos homicidios “sin datos” reflejan una mala calidad de la información disponible, lo que dificulta su uso para elaborar políticas de seguridad que reduzcan los niveles de homicidio que enfrentan los michoacanos.

Aun así, ante estos hechos pudiéramos pensar que este tipo de información es común y refleja la generalidad del país, pero no lo es dado que las cifras de Michoacán acumularon a nivel nacional más de la mitad de los homicidios tanto dolosos como culposos clasificados como “sin datos”.

En el ámbito local los altos índices de homicidios y las fallas en sus registros parecen no mejorar pues como se mostró en el apartado de los municipios con más delitos de alto impacto en 2014, Morelia fue el 7º municipio de más de 100 mil habitantes con más averiguaciones previas por homicidio doloso, al reportar 182 casos en el año, y en términos de tasas tres municipios michoacanos formaron parte de los 20 municipios de más de 100 mil habitantes con los mayores niveles de homicidio doloso en México: Apatzingán, La Piedad y Lázaro Cárdenas, al colocarse en los lugares 9º, 12º y 14º respectivamente.

El análisis de los 3 municipios más poblados de Michoacán: Morelia, Uruapan y Zamora, mostró descensos de 2013 a 2014 en las tasas de homicidios culposo y doloso, con la excepción de un aumento de 26.17% en los homicidios dolosos de Uruapan y un crecimiento de 8.36% en los homicidios culposos de Zamora, a pesar de estas aparentes disminuciones en sus índices de homicidios, sus estadísticas presentan fallas similares a las de la entidad, puesto que del total de casos registrados en estas 3 entidades para el año 2014, en el 99.51% de sus homicidios culposos y en el 30.69% de sus homicidios dolosos se desconoce la modalidad de ocurrencia, lo cual resulta muy grave pues en municipios como Morelia en el 100% de los homicidios culposos reportados en el año no se tienen datos sobre los medios con los que fueron privadas de sus vidas estas personas, por lo que difícilmente se podrán desarrollar estrategias de seguridad eficaces para mitigar los niveles de violencia.

Por lo anterior se urge a las autoridades de seguridad de Michoacán y en general a las de todos los estados a dar un mejor seguimiento a los casos de homicidios y demás delitos perpetrados en sus territorios, pues no debemos olvidar que estas cifras representan víctimas a las que se les fue arrebatada la vida y cuyos familiares exigen justicia para que estos delitos no queden impunes.

Por tanto, lejos de la apatía y la falta de seriedad de algunas autoridades se deben diseñar metodologías que permitan tener un mejor registro de los delitos para dar un buen seguimiento de los mismos a fin de dar con los responsables, lo anterior constituiría un primer esfuerzo para el diseño de políticas certeras en el combate de la delincuencia y la violencia que enfrentan los michoacanos y en general de todas las personas que viven y transitan por México, pues como ya hemos dicho una tendencia a la baja en las estadísticas de incidencia delictiva no necesariamente se traduce en una mejoría de la seguridad, sobre todo en un país como el nuestro donde la mayor parte de las personas tienen desconfianza hacia sus autoridades para denunciar y en donde las estadísticas oficiales, difícilmente cambiarán la percepción de seguridad de los mexicanos, ante la inseguridad que se vive diariamente.

Por último, es importante mencionar que Michoacán no es la única entidad en donde se pudieron identificar incongruencias en las estadísticas delictivas, por lo que se invita al lector a descargar el reporte anual 2014, donde podrá conocer la tendencia de la estadística oficial a nivel nacional y por entidades, así como el comportamiento de los delitos por regiones y municipios. Además de análisis sobre la incidencia de los delitos, modificaciones a las estadísticas delictivas, supuestos casos de éxito y las aportaciones de la red de observatorios locales en temas de seguridad.





Oscar Rodríguez Chávez

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85 @ObsNalCiudadano

[1] El estudio “Incidencia de los delitos de alto impacto en México, 2014” se encuentra disponible en http://onc.org.mx/2015/06/29/incidencia-de-los-delitos-de-alto-impacto-en-mexico-2014-reporte-anual/