Por: Alianza por la Salud Alimentaria

Twitter @actuaporlasalud

Consumir el azúcar en forma líquida, como se encuentra en las bebidas azucaradas, es riesgoso para tu salud y la de tu familia, no solo porque podrían padecer obesidad, también porque tiene efectos metabólicos que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. [1]

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en México, de acuerdo con INEGI en 2013 fallecieron 145,237 mexicanos.

La causa más frecuente de ECV es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón o el cerebro, de ahí que se puedan desarrollar enfermedades del corazón como infartos y enfermedades cerebrovasculares.

El consumo habitual de bebidas azucaradas aumenta los niveles de triglicéridos y colesterol malo (grasas en sangre), lo que incrementa el riesgo de estas obstrucciones arteriales[2].

Pero, ¿cuánto azúcar necesitas consumir para poner en riesgo tu salud? Los estudios muestran que tanto en niños como en adultos, ingerir tan solo 355 ml de bebidas azucaradas al día – es decir, lo que contiene una lata – es suficiente para desencadenar daños. [3][4][5]

Aún si tienes peso normal, pero consumes bebidas azucaradas regularmente estás en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, al igual que una persona con sobrepeso u obesidad.

¿No crees que ya es hora de parar? Por ejemplo, esta es la cantidad de cucharadas cafeteras que hay en los refrescos de 600 ml más comunes en México, pero no sólo son los refrescos quienes ponen en riesgo tu salud, también lo son las aguas saborizadas y tés embotellados, los “jugos” industrializados y un largo etcétera.

Por esta razón, en la Alianza por la Salud Alimentaria hemos dado a conocer la campaña “No dañes su corazón”, cuyo objetivo es proporcionar información para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en los niños y las niñas.

Te invitamos a conocerla en este enlace http://alianzasalud.org.mx/nodanessucorazon/

Si quieres aprender cómo calcular las cucharadas de azúcar en las bebidas que consumes sin duda tienes que leer esta guía rápida

¡Por tu salud y la de tus hijos evita el consumo de bebidas azucaradas, mejor toma agua!



