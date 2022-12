Avanza Paquete Económico de la CDMX 2023 en comisiones

Las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2023, en donde se incluye el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Con 18 votos a favor y cero en contra se aprobó el dictamen de Código Fiscal, en el que se señala que, entre otras cosas, que, a más tardar el 31 de enero de 2023, la jefa de gobierno emitirá una resolución de carácter general para condonar totalmente el pago del predial y agua a los afectados por la ampliación de la Línea 12 del Metro.

En tanto, con 16 votos a favor y tres en contra se avaló la Ley de Ingresos por un monto de 248 mil 415 millones, 83 mil 383 pesos.

Los votos en contra fueron del PAN al argumentar que se están subestimando los ingresos del próximo año y que estos recursos se usan de manera discrecional. Asimismo, el diputado Ricardo Rubio exhibió que la reunión de comisiones era una farsa, pues antes de discutir el Presupuesto de Egresos, diputados de Morena, PRD y PRI ya lo habían votado a favor.

Legisladores criticaron que fueran exhibidos, argumentaron que no fueron obligados a votar a favor y que esto es muy común en los procesos parlamentarios cuando el sentido de los votos es claro.

Asimismo, la diputada panista Ana Villagrán leyó una parte del libro “El rey del Cash”, de Elena Chávez, para criticar este dictamen.

Como respuesta, el legislador morenista Fernando Mercado solicitó a los panistas ser responsables y no actuar con la “víscera” porque su coordinador está prófugo.

Se avala incremento para el Congreso CDMX

Por último, con 15 votos a favor, uno en contra (De Movimiento Ciudadano) y tres abstenciones (del PAN) se avaló el dictamen de Presupuesto de Egresos, que contempla un aumento presupuestal para el Congreso capitalino.

La iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, proponía mil 500 millones de pesos para el Poder Legislativo local, pero las comisiones unidas aprobaron un recurso por mil 650 millones, similar al que tienen este año.

“Ocho mil 777 millones de pesos para los órganos de gobierno, entre los que se disponen mil 650 millones para esta Soberanía, como consecuencia de la solicitud realizada por diversas personas legisladoras integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con cargo al pago de emisiones de certificados bursátiles; 400 millones para la Auditoría Superior; seis mil 500 millones para el Tribunal Superior de Justicia, y 227 millones al Consejo de la Judicatura”, dijo Valentina Batres.

En este sentido, la diputada Elizabeth Mateos, quien había anunciado que tenía divergencias por el presupuesto del Congreso, se mostró conforme con este aumento.

“Si bien no podemos caer en los excesos en los que se estuvo en legislaturas pasadas, me parece que el presupuesto que estoy viendo ahora, diferente al primero que se presentó, es un presupuesto racional, no excedido, tal vez no sea el presupuesto ideal, pero sí el suficiente para cumplir con los compromisos y el funcionamiento del Congreso y por supuesto estaremos votando a favor”, puntualizó.

Se prevé que estos tres dictámenes se discutan esta misma tarde, noche y madrugada en el pleno para cumplir con el plazo legal para aprobarlo que vence este 15 de diciembre.

