Todo lo que buscas en una SUV

Al momento de pensar en la compra de una camioneta, entran en consideración una serie de factores racionales que determinarán nuestra decisión. Espacio, consumo, confort y tecnología suelen ser los apartados que el cliente en potencia reflexiona para hacerse de una SUV u otra.

Sin embargo, todos estos criterios pueden cumplirse a cabalidad y aún puede faltar algo. Y es que no hay nada más triste que tener un coche que no nos gusta y cuyo manejo no despierta ningún tipo de sensación agradable.

Esto podría hacernos quedar en casa y no salir en una aventura, si nuestro auto se ha convertido en un sinónimo de aburrimiento o de problemas.

Para evitar que este sentimiento se haga presente en nuestra experiencia con un auto, es casi tan importante considerar que el auto que vayamos a adquirir nos despierte una pasión cada que lo vemos estacionado y nos arranque una sonrisa al momento de manejarlo.

La mejor opción para que eso pase es buscar entre el portafolio de Mercedes-Benz para hallar una opción que satisfaga lo racional y también lo pasional.

Específicamente, la Mercedes-Benz GLS 500 Biturbo 2019 que la marca alemana tiene en sus filas en la actualidad, gracias a su amplio espacio (tres filas de asientos), más de 20 sistemas de seguridad, nueve bolsas de aire, conectividad (Apple CarPlay y Android Auto) y por si fuera poco, una de las pocas opciones de su segmento con motor V8.

Naturalmente, al llevar consigo la responsabilidad del nombre Mercedes-Benz, la GLS 500 Biturbo es un espacio plagado de lujo en cada espacio en el que se ponga atención.

La textura que compone a las vestiduras de piel es de corte magistral, la madera que conforma al volante da un toque señorial y la calidad de los componentes que integran el espacio operacional no tiene queja alguna.

Además, en aras de cumplir sus funciones de una verdadera SUV familiar, Mercedes-Benz ha desarrollado un ingenioso sistema de acceso a la tercera fila denominado “Easy-Entry”, el cual a través de solo un botón abate por completo los asientos de la segunda hilera y permite la entrada a los ocupantes sin tener que hacer una contorsión incómoda.

Por fuera, las amenidades familiares son equilibradas con la presencia de un paquete aerodinámico AMG que nos recuerda que de “aburrida”, la GLS 500 Biturbo no tiene nada.

De esta manera, si buscamos un vehículo tan familiarmente práctico como lujoso y divertido, Mercedes-Benz ofrece la GLS 500 Biturbo 2019 como una de las pocas opciones del mercado actual en reunir las tres características.

Por si esto fuera poco, esta camioneta cuenta con el respaldo de asistencia los primeros tres años de propiedad, denominado Mercedes Assist

