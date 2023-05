El Gobierno de la Ciudad de México planea colocar nuevos parquímetros dentro de diferentes zonas de la metrópolis. Pese a la resistencia de muchos ciudadanos, ya se ha anunciado dónde se colocarán con el fin de tener un mayor control vial.

Los parquímetros en la CDMX son un elemento diseñado para que sea más sencillo encontrar un espacio de estacionamiento en algunas de las zonas más concurridas de la ciudad. No obstante, pese a haber probado su eficacia y que ya se ha estudiado formalmente dónde se colocarán próximamente, existe resistencia por parte de algunos ciudadanos.

Unsplash

Leer también: AMG, GTI, SRT y otras siglas en los autos, ¿qué significan?

Los parquímetros en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México puso un plan en marcha para colocar parquímetros dentro de diferentes alcaldías con la intención de brindar a los conductores una alternativa más práctica de estacionarse sin tener que dar dinero a los famosos "franeleros".

Y es que si bien para muchos se trata de un servicio honesto, se han reportado distintos casos en que los también llamados "viene, viene" extorsionan a los automovilistas haciéndolos pagar una cuota fija cuando la calle es de acceso público.

Sitios donde el Gobierno de la CDMX planea poner nuevos parquímetros

Con la intención de brindar mayor seguridad y orden vial, el Gobierno de la CDMX dio a conocer un plan para instalar parquímetros en las siguientes zonas:

Tabacalera – Revolución

San Miguel Chapultepec – Escandón

Irrigación – Anáhuac

San Ángel

Reforma Social

Tacubaya

Tlalpan

Jardines del Pedregal

Lomas de Sotelo

Santa Fe – Observatorio

Coyoacán – Coapa

Marina Nacional

Lindavista

Viaducto Piedad

Bosque de las Lomas

Nueva Santa María

Tránsito

No obstante vale la pena señalar que en dichas zonas el plan de instalación de parquímetros no es nuevo. De hecho, existe registro de ello desde 2018, pero las concesiones no han sido otorgadas, por lo que se desconoce cuándo podrían entrar en operación.

Lo que es cierto es que la colocación de parquímetros regulados ofrece sitios seguros para los ciudadanos y sus vehículos, y no solo eso, también contribuyen a mejorar el flujo vehicular pues las zonas donde se colocan suelen presentar tráfico denso debido a que los conductores buscan un espacio para estacionarse.

Unsplash

¿Cómo realizar el pago de parquímetros?

En las zonas donde ya están instalados los parquímetros es importante respetar el pago, de lo contrario, se aplicará una multa y el auto podría ser llevado al corralón.

Además de pagar directamente en el dispositivo colocado en las calles, la CDMX brinda una serie de opciones de apps para pagar desde el celular, entre ellas se encuentran:

iParkMe: para las colonias Noche Buena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito Constructor.

Parkum: para las colonias Nápoles, Ampliación Nápoles y Ciudad de los Deportes.

Mueve Ciudad: para las colonias de Polanco, Anzures, Lomas y Roma-Condesa.

Considera que la tarifa autorizada para parquímetros es de $2.90 pesos por cada 15 minutos. Y que el retiro de candado inmovilizador es de $294 pesos de acuerdo con los artículos 259 y 230 respectivamente del Código Fiscal 2023 de la Ciudad de México.

Leer también: El auto más caro a la venta en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters