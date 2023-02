Activan contingencia ambiental en CDMX, Edomex y Zona Metropolitana

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció hace unos momentos que el registro de concentración de ozono en el Centro de Monitoreo del Ajusco fue de 155 partículas por billón. Esto a causa de poco viento, alta radiación solar y contaminantes en el aire.

Por este motivo, activó la contingencia ambiental en fase 1 por ozono para el día de mañana, 24 de febrero, para disminuir la exposición de la gente a este contaminante, así como para reducirlo.

Se aplica el Hoy No Circula

Una de las medidas para lograr este objetivo es implementar el programa Hoy No Circula, el cual limita la cantidad de vehículos en las calles. Esto significa que, de acuerdo al esquema establecido, los autos con holograma 2 no podrán ser usados. Esta misma regla aplica para placas foráneas y aquellos autos con pase turístico.

Por otro lado, el holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6, 8 y 9 tampoco podrán circular. Mientras tanto, el holograma 0 y 00 con placa terminada en 9 o 0 deberán permanecer guardados.

El horario en el que aplica el Hoy No Circula es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, tanto en la CDMX, Estado de México y el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los autos que sí pueden circular

Solamente los autos eléctricos, híbridos, así como los autos con holograma de verificación 0 y 00 que no tengan placa con terminación 9 o 0 podrán circular de manera habitual. La reducción en la cantidad de vehículos implica un menor número de emisiones contaminantes y, en caso de que exista algún cambio, se notificará mediante las redes sociales de la CAMe.