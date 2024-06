A cinco días de que la mayoría de los pobladores huyeron, Tila, cabecera municipal del municipio del mismo nombre, está desolada, con el mercado y comercios cerrados. En el pueblo quedó un puñado de habitantes que sólo salen de sus casas para buscar comida, mientras militares patrullan calles desiertas. Los desplazados insisten en no regresar.

