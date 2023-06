Después de que este martes dijo que sí iría por la candidatura presidencial, la senadora panista Lilly Téllez se bajó de la contienda al no ver condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

"He decidido que no participaré en este proceso", dijo la senadora en un vídeo que publicó en sus redes sociales. Dijo que el método planteado no garantiza la equidad, explico que solo les dieron una semana para organizar una elección, y no garantizan reglas del origen del dinero.

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: