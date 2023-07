La senadora Xóchitl Gálvez presentó dos denuncias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por violencia política en razón de género y por uso indebido de recursos públicos.

Dicha denuncia también va dirigida hacia otros servidores públicos tales como el coordinador general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas; el director de Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), Sigfrido Barjau de la Rosa; la directora general de comunicación social y el director general de comunicación y estrategia digital.

