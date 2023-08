"No pienso en ningún otro cargo que no sea la Presidencia. No estoy buscando un cargo, la verdad. Y no es que sea yo soberbio", aseguró el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, al ser cuestionado sobre si pensase en otro cargo si no le favorece la encuesta interna de Morena.

En entrevista en Chalco, Estado de México, Ebrard Casaubón reiteró que no van a permitir que le hagan una "chicanada", pero aseguró que no se va a ir otro partido.

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Localizan motos y cascos que presuntamente usaron asesinos de un hombre en Viaducto. Lagos de Moreno, otra vez; reportan nueva desaparición de 5 jóvenes. Reportan fallecimiento de 4 de personas tras subir al Pico de Orizaba en Puebla. Tzotziles queman libros de texto gratuito en escuela de Chiapas; acusan que contienen "comunismo” y “homosexualismo”. España hace historia, vence a Inglaterra y es campeona del Mundial Femenil 2023. Papás de Yahritza y su Esencia hablan de la polémica; señalan tener el corazón roto por las criticas a sus hijos.