Roxana Ruiz fue sentenciada a 6 años, 2 meses de prisión por haber asesinado a su violador, esto luego de que un juez del Poder Judicial mexiquense determinó que era culpable del delito de homicidio simple con exceso de defensa en los juzgados Neza-Bordo.

Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta", dijo al salir Roxana.

