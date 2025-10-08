Más Información
Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU
Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías
Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
En este episodio, las autoridades van con todo: 14 mandos de “La Barredora” están en la mira y se convirtieron en prioridad nacional. Mientras tanto, la Ciudad de México sigue sacudida tras la marcha del 2 de octubre: policías hospitalizados, amenazas de bomba en la UNAM y una tensión que no baja.
Del otro lado del mundo, una tormenta de nieve pone en jaque a cientos de excursionistas en el Everest, mientras Australia enfrenta una crisis brutal de vivienda y los precios del alquiler se van al cielo. En Estados Unidos, la Guardia Nacional se prepara para desplegarse en Chicago, y para cerrar con algo más ligero (y con ritmo), Bad Bunny es coronado por Billboard como el artista latino más grande del siglo XXI.
Noticias con ritmo, jocosidad y cero filtro. Porque en este podcast, barremos, analizamos y nos reímos del caos diario. Dale play y... ¡Entérate!