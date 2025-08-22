Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL repasamos los últimos temas que están dando de qué hablar: el INE cierra el caso de Pío López Obrador y David León sin sanciones, una jueza ordena proteger los derechos de Julio César Chávez Jr., y el impacto millonario de la comida chatarra en el erario. Además, despedimos a Xava Drago, vocalista de Coda, exploramos cómo estudiantes de medicina usan ChatGPT para estudiar y la polémica que causó en TikTok, y te contamos las nuevas reglas que la NFL impondrá para evitar festejos polémicos en la temporada. ¡Entérate!