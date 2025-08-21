Más Información
Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen
México y EU realizan "operativo espejo" para resguardar su frontera; aumentan operativos tras llegada de Trump
Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa
"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista
Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”
Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral
A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso
Hoy, en TU DÍA CON EL UNVERSAL: Sheinbaum: Comunicado de la DEA no tiene nada que ver con la realidad; nunca se pondrá en riesgo la soberanía de México, asegura. A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso. Van 153 socavones en vialidades de CDMX en este año: Segiagua. Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo. Detienen en Argentina al dueño de laboratorios donde se produjo fentanilo contaminado; suman más de 100 muertos. Shakira está por agotar los boletos en todos sus conciertos en México; así va su gira. Muere Frank Caprio, el “juez más amable del mundo”; se ganó el cariño de EU gracias a la empatía en sus juicios.