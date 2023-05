"Ya me cayó el 20" o "no me caía el 20" es una frase muy popular entre los mexicanos. La utilizamos cuando nos damos cuenta de algo, entendemos una circunstancia o por fin captamos una explicación. Pero cuando es el caso contrario y no se ha entendido cierta cuestión, entonces decimos "no le ha caÍdo el veinte". Descubre en este episodio cuál es el origen de esta popular frase.