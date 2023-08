No hay verano sin ti es la segunda parte de la trilogía el verano en el que me enamore escrita por Jenny Han. Belly espera con entusiasmo las vacaciones para ir a la casa de verano en Cousins y reencontrar con sus amigos Conrad y Jeremiah. Pero este verano no podrá ir no después de que la madre de los chicos enfermará nuevamente, pero una llamada tal vez cambie este verano. Descubre en este episodio la reseña de No hay verano sin ti.