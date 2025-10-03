Más Información
Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"
Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado
Hasta 6 años de prisión para quien hagan memes o stickers sin consentimiento; diputado de Morena presenta iniciativa
Rescatan a niña de dos años tomada como rehén por su padre en Nogales, Sonora; amenazaba con hacerle daño con un machete
En este episodio de Línea de Fondo analizamos todo lo que dejó la semana deportiva: las impresiones y posibilidades de México en el Mundial Sub-20, el gran desempeño de Gilberto Mora, la dura derrota de Pumas de Efraín Juárez ante el América y lo que se viene frente a Chivas. También debatimos si Cruz Azul realmente tiene nivel para competir por el título.
Además, repasamos lo mejor de la NFL en las semanas 4 y 5 y opinamos sobre la confirmación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.
Un episodio lleno de análisis, polémica y espectáculo deportivo.