Más Información

Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"

Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Hasta 6 años de prisión para quien hagan memes o stickers sin consentimiento; diputado de Morena presenta iniciativa

Hasta 6 años de prisión para quien hagan memes o stickers sin consentimiento; diputado de Morena presenta iniciativa

Rescatan a niña de dos años tomada como rehén por su padre en Nogales, Sonora; amenazaba con hacerle daño con un machete

Rescatan a niña de dos años tomada como rehén por su padre en Nogales, Sonora; amenazaba con hacerle daño con un machete

Al menos 78 alumnos resultan intoxicados tras ingerir desayunos escolares en Tijuana

Al menos 78 alumnos resultan intoxicados tras ingerir desayunos escolares en Tijuana

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

En este episodio de Línea de Fondo analizamos todo lo que dejó la semana deportiva: las impresiones y posibilidades de México en el Mundial Sub-20, el gran desempeño de Gilberto Mora, la dura derrota de Pumas de Efraín Juárez ante el América y lo que se viene frente a Chivas. También debatimos si Cruz Azul realmente tiene nivel para competir por el título.

Además, repasamos lo mejor de la NFL en las semanas 4 y 5 y opinamos sobre la confirmación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

Un episodio lleno de análisis, polémica y espectáculo deportivo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses