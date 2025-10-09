Ya entrados en el Mundial Sub -20, en este podcast siempre se ha confiado en este Tri juvenil, que está para cosas interesantes en este torneo, sin embargo, para Gil Mora y compañía, se viene el sinodal más difícil con el recurrente ejecutor de México en competencias oficiales, ni más ni menos que Argentina. En este episodio charlamos sobre las posibilidades de pasar por encima de la albiceleste.

Siguiendo con el tema de Selección Mexicana, se vienen dos amistosos interesantes para los dirigidos por Javier Aguirre, que en esta ocasión convocó a jugadores que no están seguros para ir al Mundial, ¿tienen posibilidades? Acá se los contamos.

No podemos dejar pasar la noticia trágica de la semana deportiva, Omar Bravo pisa la cárcel por presunta violencia de género y todo indica que es culpable.

Por último, ¡Semana 6 de la NFL! Y ya saben que tenemos dos parlays para que jueguen con la morralla que les quedó de la semana.

¡Pónganse cómodos y acompáñenos!