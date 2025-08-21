El futbol mexicano volvió a encender las alarmas tras registrarse tres episodios de violencia en distintas plazas de la Liga MX, una problemática recurrente que sigue rebasando a las autoridades.

En la cancha, el América confirmó su dominio sobre Tigres, reafirmando la llamada “paternidad” pese a los cuestionamientos sobre una supuesta crisis en el equipo azulcrema.

En el panorama internacional, revisamos quiénes parten como favoritos en las principales ligas europeas de cara a una nueva temporada.

Y en el deporte internacional con sello mexicano, la Selección Femenil de Flag Football conquistó el bicampeonato mundial al derrotar a Estados Unidos, consolidándose como potencia y perfilándose como una de las cartas fuertes rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028.