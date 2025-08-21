Más Información
Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma
Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI
Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados
Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen
Mujer pierde la vida durante cirugía estética en clínica privada de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; autoridades suspenden centro médico
El futbol mexicano volvió a encender las alarmas tras registrarse tres episodios de violencia en distintas plazas de la Liga MX, una problemática recurrente que sigue rebasando a las autoridades.
En la cancha, el América confirmó su dominio sobre Tigres, reafirmando la llamada “paternidad” pese a los cuestionamientos sobre una supuesta crisis en el equipo azulcrema.
En el panorama internacional, revisamos quiénes parten como favoritos en las principales ligas europeas de cara a una nueva temporada.
Y en el deporte internacional con sello mexicano, la Selección Femenil de Flag Football conquistó el bicampeonato mundial al derrotar a Estados Unidos, consolidándose como potencia y perfilándose como una de las cartas fuertes rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028.