Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

Lluvias cobran factura en San Lázaro; reportan caída del internet, socavones y apagones

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Mujer pierde la vida durante cirugía estética en clínica privada de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; autoridades suspenden centro médico

Publica IECM proyectos ganadores de presupuesto participativo 2025; consulta en línea resultados por unidad territorial

El futbol mexicano volvió a encender las alarmas tras registrarse tres episodios de violencia en distintas plazas de la Liga MX, una problemática recurrente que sigue rebasando a las autoridades.

En la cancha, el América confirmó su dominio sobre Tigres, reafirmando la llamada “paternidad” pese a los cuestionamientos sobre una supuesta crisis en el equipo azulcrema.

En el panorama internacional, revisamos quiénes parten como favoritos en las principales ligas europeas de cara a una nueva temporada.

Y en el deporte internacional con sello mexicano, la Selección Femenil de Flag Football conquistó el bicampeonato mundial al derrotar a Estados Unidos, consolidándose como potencia y perfilándose como una de las cartas fuertes rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028.

