Seguramente cuando has ido al doctor has notado que utiliza un artefacto que pone en nuestro corazón, cerca de los pulmones y también en el estómago. Al primer contacto está frío debido a que es de metal y tiene unos auriculares que le permiten escuchar nuestro ritmo cardíaco. Así es, estamos hablando del estetoscopio, es un instrumento de la medicina moderna considerado no letal que ayuda a conocer la anatomía interna de los pacientes. Descubre en este episodio de dónde viene.