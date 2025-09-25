Más Información
Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes
Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales
Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo
Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados
“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación
Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos
VIDEO: Mujer patea e insulta a policía en la Benito Juárez; agresora es presentada ante un Juez Cívico
¡Hoy en Línea de Fondo! En este episodio analizamos lo más candente del futbol: ¿Realmente Chivas está listo para la Liguilla pese a la victoria?
Revisamos la crisis de Pumas y el papel de Efraín Juárez en el mal momento del equipo. También ponemos la lupa en la Selección Mexicana Sub-20 y sus posibilidades en el Mundial. Además, debatimos sobre la polémica entrega del Balón de Oro a Ousmane Dembélé.
Un podcast de futbol con análisis, debate y toda la pasión de la Liga MX, la Selección Mexicana y las figuras internacionales.