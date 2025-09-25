¡Hoy en Línea de Fondo! En este episodio analizamos lo más candente del futbol: ¿Realmente Chivas está listo para la Liguilla pese a la victoria?

Revisamos la crisis de Pumas y el papel de Efraín Juárez en el mal momento del equipo. También ponemos la lupa en la Selección Mexicana Sub-20 y sus posibilidades en el Mundial. Además, debatimos sobre la polémica entrega del Balón de Oro a Ousmane Dembélé.

Un podcast de futbol con análisis, debate y toda la pasión de la Liga MX, la Selección Mexicana y las figuras internacionales.