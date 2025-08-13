Más Información
Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán
Llamadas, aranceles y una amenaza de invasión militar; así han sido las entregas masivas de capos del narco de México a EU
Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI
Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel
Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial
Ingemar encontró una forma de alterar la realidad en papel: bitácoras manipuladas que encubrían una red de tráfico de huachicol. En este episodio te contamos cómo operaba este tipo de fraude dentro del sistema de distribución de combustible.
Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: México extradita a 26 narcos a EU. Colapsa elevador en Mitikah; dos personas resultan lesionadas. Emite EU alerta por riesgo de terrorismo en México. "Otro Rollo" regresa; Adal Ramones y el elenco original se reúnen en espectáculo teatral. El millonario sueldo del guardaespaldas que protege a Lionel Messi; revelan cifra