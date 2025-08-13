Ingemar encontró una forma de alterar la realidad en papel: bitácoras manipuladas que encubrían una red de tráfico de huachicol. En este episodio te contamos cómo operaba este tipo de fraude dentro del sistema de distribución de combustible.

