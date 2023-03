Así fue el encuentro entre Ricky Martín y José Luis “El Puma” Rodríguez en Chile

José Luis “El Puma” Rodríguez es uno de los cantantes más queridos y talentosos de la música en español. El cantante venezolano ha cosechado premios a nivel internacional, e incluso se ha animado a ejercer como jurado en varios programas de televisión.

A sus 80 años José Luis Rodríguez sigue dando conciertos a nivel mundial, e incluso asegura que tras su último problema de salud se siente más fuerte que nunca.

Leer más: Por qué el “Puma” Rodríguez se enojó con una participante en pleno programa de Argentina

Recientemente el intérprete de “Tengo derecho a ser feliz” se presentó en Santiago de Chile y se encontró con Ricky Martin, quien también estaba realizando una serie de conciertos en dicho país.

Leer más: Esta es la desafortunada frase del “Puma” Rodríguez que todavía sus hijas no perdonan

“@ricky_martin: único, imperdible, sorprendente, imponente; pero sencillo y amable. Donde se presente con este maravilloso show sinfónico no dejen de verlo, sabrán a qué me refiero. Querido Ricky, gracias por repartir tanto amor, te deseo larga vida y que sigas brillando así, no cambies. Gracias, El Puma”, escribió el Puma Rodríguez en su posteo de Instagram, el cual acompañó con un carrete de imágenes retratando el encuentro con el cantante boricua.



Foto: Puma Rodríguez y Ricky Martin. Fuente: Instagram @elpumaoficial

Sin embargo el Puma Rodríguez y Ricky Martin también se encontraron con el cantante de bachata Prince Royce, y se tomaron una fotografía los 3 juntos. ¿Se vendrá una colaboración entre los 3 artistas?

“Y a mi querido @princeroyce es como si lo hubiese conocido hace muchos años, buen muchacho, excelente artista, con una energía y un potencial que se pierde de vista, larga vida y larga carrera Prince que Dios te siga bendiciendo, son los deseo de este tu amigo y hermano”, escribió José Luis “El Puma” Rodríguez.



Foto: Puma Rodríguez, Ricky Martin y Prince Royce. Fuente: Instagram @elpumaoficial

Dicho posteo de el Puma Rodríguez cosecha más de 3 mil me gusta, pero los likes van aumentando minuto a minuto. Sin dudas se trató de un momento muy especial para el cantante y por ello no dudó en demostrar todo su cariño y admiración hacia Ricky Martin en un posteo de Instagram.