Así de hermosa luce Isabel Preysler, primera esposa de Julio Iglesias, a los 71 años

Julio Iglesias es sin dudas uno de los cantautores más exitosos de habla hispana. El español ha logrado conquistarnos con canciones como “Me olvidé de vivir”, “Con la misma piedra”, “Ni te tengo ni te olvido”, entre muchas otras más, pero también es cierto que su vida privada muchas veces ha llamado más la atención que su carrera profesional.

Julio Iglesias estuvo casado muchos años con Isabel Preysler, una hermosa socialité hispano-filipina a quien conoció a principios de los años 70. Se casaron en 1971 en la provincia de Toledo y ese mismo año se convirtieron en padres de su primera hija, Chábeli. Luego llegarían Julio José y Enrique Miguel.

Foto: Isabel Preysler. Fuente: Instagram @isabelpreysler

Lamentablemente el matrimonio no prosperó y en 1978 Isabel Preysler y Julio Iglesias se divorciaron. Actualmente Isabel tiene 71 años de edad y está más linda que nunca. La socialité está en pareja con el escritor peruano Mario Vargas Llosa y utiliza su cuenta de Instagram para compartir secretos y rutinas de belleza.

“Empecé desde muy joven a cuidar mi piel con el objetivo de mantenerla luminosa, hidratada y firme el máximo tiempo posible. Es más fácil mantener la estructura, la densidad y la hidratación natural que revertir un tejido caído. La prevención, es este caso, es una buenísima decisión. www.isabelpreysler.com", asegura en una de sus publicaciones de Instagram Isabel Preysler.



Foto: Isabel Preysler. Fuente: Instagram @isabelpreysler

Sin dudas se nota que la ex pareja de Julio Iglesias siempre se ha cuidado la piel, ya que no aparenta la edad que tiene. Incluso Isabel asegura que utiliza vitamina C todos los días para devolverle a la piel luminosidad. La socialité ha contado en más de una oportunidad que nunca se acuesta a dormir sin antes limpiar en profundidad su rostro y su cuello. Tras la limpieza ella se aplica un sérum e hidrata su piel a diario para retrasar los signos de la edad.