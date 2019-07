La prioridad de los recursos hídricos en el presupuesto de egresos de la Federación (PEF) 2020

El presupuesto de egresos de la federación (PEF) tiene la finalidad de soportar con recursos financieros la política pública contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa Nacional Hídrico (PNH).



De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, el agua es un recurso estratégico y de seguridad nacional, de esta forma los servicios de agua potable y saneamiento son un monopolio del Estado.



En el año 2012 se modificó el artículo 4to constitucional en relación al Derecho Humano al Agua y en el cual se consigna que el estado garantizara este derecho con todas las implicaciones que este derecho conlleva, han transcurrido 7 años y aún no se cuenta con una Ley que defina los “cómos” para su implementación.



El presupuesto para el sector agua se incrementó en México a raíz del 4to Foro Mundial del agua efectuado en 2006 superando los 50 MMDP. A partir de 2012, el presupuesto para el sector disminuyo drásticamente, ya que para el 2018 solo se contó con una cantidad similar a la del 2006. Esta disminución es contraria a los derechos humanos, ya que deben ser progresivos.



Ante la falta de mantenimiento mayor y de la falta de sustitución de infraestructura, se tiene un grave problema de fugas, entre el 40-50% y se pone en riesgo la calidad del agua. Existe un atraso de inversión en el sector muy riesgoso.



Para el actual gobierno, el agua no entra dentro de las 25 prioridades. De hecho está considerado como la prioridad 26. En el caso de los servicios de agua potable y saneamiento, la autoridad del agua, refiere que es un tema municipal, por lo que se ha reducido en un 80% el subsidio en el subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento.



El relator especial sobre los derechos humanos de agua y saneamiento, en su visita a México en mayo de 2017 generó un informe sobre dicha visita en la que reporta una serie de deficiencias en la materia, sobre todo acerca de la desatención de los subsidios para el sector y en particular para quienes carecen de estos servicios



Al respecto, este año, el Sr. Leo Heller, Relator de la ONU, con fecha 2 de mayo envió un documento con 34 reactivos y una actualización de 4 más, en los que reitera su interés en fortalecer la atención hacia el sector y en particular para atender las deficiencias de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.



Toda vez que en la cámara de diputados se formula, entre otras cosas el PEF para 2020, es que se plantea el imperativo de revisar y analizar la importancia del sector agua en México, y de los aspectos del derecho humano al agua, en lo que concierne a los servicios de agua potable y saneamiento.



Los recursos destinados al sector agua deben verse como una inversión y no como un gasto. Habrá de aplicar, sin duda, conceptos de rendición de cuentas y transparencia. Adicionalmente, debe consolidarse un nuevo modelo de gestión del recurso hídrico y fomentarse la gobernanza del agua, para garantizar la gobernabilidad del recurso.