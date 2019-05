Se buscan servidores capaces

Para mucha gente es realmente una pena que Germán Martínez Cázares haya renunciado a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que hablamos de un político con los pantalones bien puestos, con la mecha muy corta, lo cual demostró en algún momento cuando al expresidente Felipe Calderón Hinojosa le dijo sus verdades y ahora, con esta postura, al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No sé si es congruente, no sé si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no haga bien su trabajo y mucho menos pretendo cargarme hacia uno u otro lado, pero lo que sé, es que Germán Martínez es honesto y ha trabajado en beneficio de México, algo que es difícil encontrar.

Preocupa que en el sector público no se entienda perfectamente que cada funcionario, cada secretario, cada alcalde, tiene una responsabilidad muy grande de trabajo.

Que no asimilen que es imposible que el presidente de la República esté detrás de cada dependencia, por eso es importante que la gente que se elige tenga la capacidad para responder a las exigencias de su labor.

Ya de los puestos de elección, ni hablar, aunque debería existir algo que les exija cierto grado de educación o experiencia en el ramo, pero aquellos personajes que son designados en un puesto, deben entender que no pueden fallar.

Los errores de los funcionarios del Estado llevan al país a complicaciones, sé que muchos lo son por agradecimiento, porque así se manejan, pero son cosas que también se pueden cambiar.

Pero cuando hay gran responsabilidad y crean que el puesto es político y no técnico para resolver los problemas, simplemente no avanzaremos. Deben saber en dónde están parados, saber qué se requiere del cargo al que están asignados.

En las diferentes áreas deben estar los funcionarios del Estado que realmente tengan el conocimiento y las herramientas para echarlas a andar, y no la gente que ayudó a un partido político.

Solamente así, la maquinaria llamada gobierno puede dar resultados a una sociedad que necesita que todas sus piezas funcionen como una, lejos de la corrupción y del acomodo a no hacer nada.

Suerte en tu camino, Germán. Eres un hombre capaz y seguramente encontrarás la manera de seguir aportando en beneficio de nuestro México.

Profesor