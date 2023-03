politica@eluniversal.com.mx

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que las parejas del mismo sexo podrán adoptar en el estado de Campeche, la Iglesia Católica calificó la decisión como “otro golpe demoledor contra la familia”, en la que los jueces no salvaguardaron el bien superior de los niños, pues indicó que el máximo tribunal “los redujo a objetos” al hacerlos sujetos de un “falso derecho”.

En la editorial titulada “La tremenda Corte”, del semanario católico Desde la fe, la jerarquía de la Iglesia se refirió a la resolución de la Corte como un gran golpe contra la familia, pues sostuvo que los ministros, bajo “criterios lesivos” de la soberanía estatal, emitieron una resolución “benéfica al lobby gay” en la que no salvaguardaron el bien superior de los menores, privándolos del derecho de ser formados por un hombre y una mujer.

“Los jueces no salvaguardaron el bien superior de los niños, quienes tienen derecho a desarrollarse dentro de una familia natural, es decir, tener un padre y una madre, pero la Corte los redujo a objetos; además, les priva de su dignidad al hacerlos sujetos de un falso derecho de parejas que no entienden que los niños no están para satisfacer carencias afectivas, sino para ser formados y educados dentro de una familia normal en la que deben recibir todo lo necesario para su desarrollo integral”, enfatizó la editorial.

Comentó que cuando el máximo tribunal resuelve a favor de lobbies “relativiza y envilece” la interpretación de la norma “ofuscando” la labor del jurisconsulto. Calificó al lobby gay como “inspirador y conspirador de la destrucción de la familia”, pues señaló que busca imponer una “dictadura ideológica”.

“La Suprema Corte de Justicia vulneró el derecho a la vida al tolerar el crimen del aborto y atentó contra el concepto de matrimonio; ahora arremete contra el derecho de los menores de gozar de la familia constituida por matrimonio formado entre hombre y mujer”, expresó el semanario.

Mientras se oficiaba la misa dominical, afuera de la Catedral Metropolitana, integrantes de organizaciones de la comunidad lesbico-gay pedían que la Iglesia Católica se mantenga al margen del Estado laico y que respetaran sus derechos.

Mientras, en León, Guanajuato, el movimiento “¡Dilo Bien!” dio a conocer que acudirá a la sede de la Corte a solicitar la renuncia del presidente magistrado, Luis María Aguilar Morales, y ante la Cámara de Diputados pedirá que se le someta a juicio político por avalar el matrimonio entre homosexuales y las adopciones gay.

Carlos Alberto Ramírez Ambriz, presidente nacional de “¡Dilo Bien!”, quien el viernes pasado encaró a Aguilar Morales y le lanzó billetes, inconforme por el decretó sobre la adopción de niños a parejas del mismo sexo, anticipó que diversos organismos se preparan para que su voz en contra de la “dictadura gay” sea escuchada.

Sin mencionar fecha, anunció que “¡Dilo Bien!” acudirá a la sede de la SCJN con un pliego petitorio para el titular del Poder Judicial y se “le pedirá rendición de cuentas del presidente de la Corte y su pronta renuncia”.