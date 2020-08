Aplica IPN examen a 38 mil jóvenes

Entre medidas sanitarias y con la vigilancia de elementos de seguridad pública, 14 planteles de la Ciudad de México y sedes foráneas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en cuatro estados abrieron de nuevo sus puertas para que 38 mil 328 jóvenes realizaran su examen de admisión a la universidad.

Para acudir a la prueba los aspirantes primero tuvieron que sortear los retos del Covid-19, especialmente las clases a distancia que, a decir de ellos, tuvieron un impacto negativo en su preparación, por fallas del internet, de retroalimentación con profesores y carencias digitales.

“La segunda mitad del semestre no siento que la haya visto bien, entonces por esa última parte no aprendí tanto como sí lo pude haber hecho en un modelo presencial. Aunque vimos todas las materias en línea, la forma de explicar no fue mejor que a la hora de explicar en persona”, comentó Héctor, uno de los aspirantes que acudió a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).

Aunque historias como la de Héctor se encontraban por montones, la pandemia no logró acabar con la ilusión de los estudiantes que buscan dar el siguiente paso en su vida. Por eso llegaron puntuales al examen de las 8:00 a las 11:00 horas y después al de las 13:00 a las 16:00.

A la cita acudieron elementos de seguridad y protección civil, quienes ayudaron en el ingreso ordenado de los aspirantes a las sedes, aunque no ocurrió lo mismo en el exterior porque las familias hicieron tumultos por más de ocho horas.



Elementos de seguridad pública y protección civil ayudaron en la dinámica en instalaciones donde se aplicó el examen.

El examen de admisión para nivel superior del IPN constó de 130 preguntas y se aplicó el 28, 29 y 30 de agosto. Hoy domingo es la última fecha para que los interesados realicen la prueba en medio de un protocolo que incluye el uso obligatorio de caretas y cubrebocas, toma de temperatura, sana distancia y aplicación de gel antibacterial.

Al concluir su examen los jóvenes se mostraron confiados en que podrán lograr su objetivo, pero también nerviosos, porque saben que este año no fue como cualquier otro. El Covid-19 irrumpió los ciclos escolares y las dinámicas de enseñanza cambiaron abruptamente.

“La verdad muchos profesores ya no daban clases, al final del día uno tuvo que terminar el semestre como Dios le dio a entender. De igual forma a veces se caía el internet y no había una correcta retroalimentación por parte de los profesores cuando evaluaban los trabajos”, dijo Brenda, otra aspirante que acudió a UPIICSA.

La Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas y Chiapas fueron las entidades federativas donde los jóvenes presentaron su examen al Politécnico, aunque más de 90% de los aspirantes se concentraron en la capital del país.