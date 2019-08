AMLO llama a funcionarios a evitar caer en la tentación del dinero y del poder

Miahuatlán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamo a los servidores públicos a resistir todas las tentaciones que pueda haber al ejercer un cargo, pero sobretodo todo, llamó a resistir las tentaciones de dinero y de poder.

En el Hospital de Miahuatlán, el mandatario indicó que cuando no se tienen valores e ideales, es fácil en caer en estas tentaciones.

“Hay que ser consecuentes toda la vida, hasta el final, y en este proceso se tienen que enfrentar tentaciones y se tienen que resistir a todas las tentaciones, sobretodo a las tentaciones del dinero y del poder, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, ideales”.

“El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Suele pasar que una persona se comporta de una manera y después cuando se tiene un cargo, como si se subiera a un ladrillo, se marea. Por eso es muy importante mantener los principios, los idéales, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo hasta el final”, comentó.