Ambientalistas fustigan iniciativa para evitar la incineración de residuos sólidos en Hidalgo

Pachuca.- El presidente de la ONG México Comunicación y Ambiente A.C, Carlos Álvarez Flores, y cuatro especialistas en materia ambiental, coprocesamiento y residuos sólidos, arremetieron en contra de la iniciativa presentada en el Congreso de Hidalgo para reformar el artículo 162 de la Ley de Protección al Medio Ambiente para evitar la incineración de residuos sólidos.

De acuerdo con los especialistas, los diputados hidalguenses que presentaron la iniciativa de reforma cayeron en omisiones y mentiras al pretender esta reforma.

Además, señalaron que esta iniciativa contraviene el marco legal, ya que el ordenamiento de las cementeras corresponde a la autoridad estatal.

“Les faltó información, por decirlo suavemente”, expresó Álvarez Flores.

"La iniciativa, que busca evitar la incineración de residuos sólidos como llantas y CDR, no tiene los argumentos, no tienen sustento técnico; son apreciaciones, son puras opiniones, no hay estudio con mediciones que acrediten en cuanto a contaminación".

Los especialistas mencionaron que no es competencia del estado prohibir la incineración, sino que corresponde a la federación.

“Me extraña que no lo sepan dos diputados”, dijo Carlos Álvarez, quien señaló que esta propuesta pretende que esa fracción inorgánica, que no tiene valor y que nadie quiere, continúe en los tiraderos en lugar de apostarle al aprovechamiento de los tiraderos.

Si se prohíbe la incineración de plásticos y CDR, como ellos pretenden, obligarán a la quema de coque que genera más emisiones; con la incineración de estos materiales alternos las emisiones disminuyen 45%.

Indicó quede acuerdo con el Inegi, Hidalgo tiene una pérdida de mil 436 millones de pesos por tener tiraderos, por lo que señaló que buscarán a los legisladores para que tomen en cuenta información científica y enfatizó enque no se le puede “cargar el muerto” únicamente a las cementeras.

Aseveraron qué hay más fuentes de contaminación que son las que generan este tipo de contaminantes y sobre todo, no se puede arremeter en contra de las plantas cementeras, ya que no hay ningún estudio que argumente los daños a las salud de los vecinos.

Si se pretende evitar la incineración, también se tendrá un impacto en el costo del cemento, aseguraron.