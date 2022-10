Al podio de la F1, coro infantil de Iztacalco

Tres niñas y tres niños llegarán el próximo 30 de octubre al podio del Gran Premio de la Formula 1 en la Ciudad de México. Los integrantes del conjunto coral de la alcaldía Iztacalco en la Escuela de Música José Pablo Moncayo serán los encargados de entonar el Himno Nacional.

Ninguno rebasa los 12 años, algunos son tímidos y otros hablan mucho, pero al momento de entrar en contacto con la música y el canto, sus voces se vuelven únicas. Tienen que vocalizar unos minutos antes del ensayo, un pequeño teclado que coloca la maestra Joselyn Iglesias en medio del salón los inquieta y todos se acercan para tocar acordes que han ido trabajando.

Saben de la importancia de la Fórmula 1, que verán a Sergio Checo Pérez, y que deberán dejar los nervios de lado, dominar sus emociones —al igual que los pilotos— pues estarán frente a los miles de aficionados que se congregarán en el Foro Sol y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Leer más: Zapalote chico, maíz nativo que representa al Istmo de Oaxaca en el Día Mundial de la Alimentación

Gracias a los trabajos que durante la pandemia iban subiendo a la plataforma de Youtube, logró que representantes de la empresa Ocesa se pusieran en contacto con José Luis Rodríguez de los Santos, coordinador de las tres escuelas de música con las que cuenta la alcaldía.

“Ellos se dieron cuenta que la alcaldía contaba con las tres escuelas de música a través de un coro que está en Youtube… me contactaron y me dijeron que si había una posibilidad de que los niños participaran; comenté que teníamos las tres escuelas y para ello realizamos un concurso el día 29 de septiembre, en el cual participaron niñas y niños de ocho a 12 años, participaron 19 menores y se quedaron”, dice.

Los seis ganadores son Ismael, Isaac, Ximena, Victoria, Valeria y Máximo Ignacio, a quienes los unió la música y el canto. Escuchan desde música clásica hasta rock, no hablan mucho de su participación en el evento en casa, pero saben que los nervios se harán presentes. Todos se sienten orgullos, sus amigos les dicen que quieren autógrafo del Checo Pérez, que le envíen un saludo de su parte cuando lo vean.

Leer más: Lor Enzo, el alebrije con alma de dragón

El sexteto sin ton ni son quiere conocer al piloto mexicano, porque “es una persona importante” y su trabajo en la pista y con Redbull les ha enseñado que los sueños se pueden alcanzar. Nadie se irá sin verlo, y esperan que ese domingo gane la carrera.

La maestra Joselyn Iglesias es la encargada de instruir y organizar a las niñas y niños, trabaja con ellos para tener disciplina. “Les ha costado trabajo como en la primaria lo ven, pero no es lo mismo basarse en la partitura, no hacen los adornos y figuras rítmicas, eso nos ha costado trabajo, quitarles sus malos hábitos que aprenden desde pequeños. Ellos son un grupo que aprende súper rápido, avanzan muy bien, pero hay que decirles que hay disciplina y no todo es juego”, explica.

Ismael piensa que es afortunado porque no todos tienen la oportunidad de cantar en un evento como este, “me siento emocionado y un poco nervioso… va a haber mucha gente allá, me dicen que canto muy bonito. Quiero conocer a Checo Pérez, es una persona muy importante”.

Isaac Camacho, hermano de Ismael, expresa que “es una oportunidad única en la vida y además la comparto con mis amigos de coro”.

Así, en medio de un cuarto acoplado con acústica va desfilando este sexteto, diciendo cómo se sienten, tal como refiere Ximena, quien se siente “un poco nerviosa pero feliz por participar en este evento, en mi casa me dicen que trate de estudiar más”

El coro asegura no conocer mucho de carreras, pero saben que la Fórmula 1 es una justa deportiva importante y por ello, lanzan ánimos a Sergio Pérez: “Checo es el mejor corredor que nos ha dado México y es un orgullo nacional, será un honor conocerlo en persona”, “Es un gran ejemplo a seguir, me enseñó que los sueños pueden ser posibles”.