Afirma ser víctima, no parte de una mafia

Señor Director:

Por segunda ocasión recurrimos a ejercer nuestro derecho de réplica a las publicaciones tendenciosas y carentes de veracidad del columnista Héctor de Mauleón, quien hace afirmaciones lejanas de toda realidad y sin pruebas que respalden sus publicaciones, en su columna de opinión denominada “El largo brazo de la mafia rumana en México”. El periodista que nos acusa, recurre a información falsa y fabrica una copia de la información que circula en las redes desde el 2015.

Trata de soportar su publicación en versiones del periodista Brian Krebs, retomadas por el diario británico Daily Mail, sobre una supuesta investigación de cajeros automáticos en la Riviera Maya, relacionados a supuestas clonaciones mediante dispositivos que transferían información por bluetooth de tarjetas de crédito hacia un teléfono inteligente. Dicha información ha sido manipulada por cinco años, con fines de extorsión en contra nuestra y de nuestras empresas, usada por autoridades estatales y federales asentadas en Quintana Roo.

El periodista afirma que tuvo acceso a un informe de seguridad, sin embargo todo lo que publica ya es del dominio público y ha sido desestimado por las autoridades a las que se ha querido sorprender su buena fe, con estas falsas acusaciones. La información publicada, sostiene que el de la voz, Florian Tudor, fue detenido en Roma, lo cual es falso. Le pido que como ha manchado mi imagen, aporte las pruebas para sustentar sus afirmaciones.

Indica que hemos extendido nuestros tentáculos a Tijuana y en ciudades de 20 estados de la Unión Americana, como Nueva York, Washington y San Francisco, algo tan fantasioso como increíble de ocurrir, ya que de ser así ya hubiera sido detenido por esos delitos.

Me han querido vincular con políticos de Quintana Roo, del Partido Verde a quienes no conozco, esto porque no encuentran forma de fabricar pruebas en mi contra para vincularme con actos delictivos.

Acusa a la empresa Instacash, de ser parte de los delitos de clonación. INSTACASH es una empresa que trabajó más de 7 años con más de 50 mil transacciones al mes, o sea con más de 50 mil clientes mes con mes y en todo ese tiempo la compañía no tuvo ninguna queja ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), ninguna denuncia, demanda o reclamación por supuesta clonación de tarjetas o robo de información a través de Bluetooth, como lo ha venido manipulando en todos los medios nacionales el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, quien se ha cobijado en dicha institución para manipular a los medios de comunicación y llevar acabo pesquisas en nuestra contra. INSTACASH tuvo decenas de auditorías de la Policía Federal, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Visa, MasterCard, Banco Multiva y compañías de seguridad; en los siete años en funcionamiento sin encontrar alguna irregularidad.

El propio periodista Brian Krebs, en su portal, www.krebsconsecurity.com, sostiene y afirma en sus investigaciones que hizo en el 2015 en la Riviera Maya, que los cajeros de la empresa Instacash, eran los únicos cajeros libres de dispositivos de clonación. Habría que hacer la pregunta al columnista ¿Usted piensa que hoy en día con tanta tecnología y seguridad bancaria es posible defraudar millones y millones de pesos de clientes durante siete años, sin tener alguna queja o denuncia? ¿Por qué antes de publicar, no corroboró o se cercioró con Visa, Mastercard o Banco Multiva, sobre la veracidad de sus graves acusaciones? Lo que usted menciona en su columna hace dudar de su credibilidad y objetividad como periodista. ¿Porqué nunca me han investigado o arrestado por clonación de tarjetas o fraude como usted afirma? Tuvieron que sembrarme un arma de fuego, en las dos ocasiones en que he sido detenido ilegalmente, y con ello asegurar nuestras propiedades, así como documentación, robando diversos objetos por más de 67 millones de pesos, propiedades que me han sido devueltas por un juez federal al advertirse una plaga de irregularidades y mentiras que tuvieron que fabricar para generar una investigación en nuestra contra.

Me siguieron meses enteros, solicitaron cateos a mis propiedades fabricando pruebas, sin encontrar nada relacionado con el delito de clonación o fraude. La información que usted emplea es la misma que utiliza el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, en distintos medios de comunicación nacionales.

Florian Tudor